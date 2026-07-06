El Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú comunicó un cambio en el cronograma de la edición 2026 del programa Presupuesto Participativo Joven, estableciendo formalmente el miércoles 8 de julio, a las 15 horas, como el día y horario de cierre para la entrega de las carpetas comunitarias.

La medida modifica lo anunciado en la convocatoria original. De esta manera, la fecha de cierre de recepción de iniciativas pasa a fijarse de manera definitiva para la jornada del miércoles en el horario vespertino señalado.

Vale recordar que el programa convoca a la participación de adolescentes y jóvenes de la ciudad que tengan entre 13 y 27 años de edad. Las propuestas pueden ser elaboradas por estudiantes integrados en centros educativos, jóvenes pertenecientes a clubes deportivos, comisiones de barrios u organizaciones comunitarias de la localidad.

Las iniciativas vecinales enfocadas en mejoras de equipamiento urbano o actividades sociales deben entregarse de forma presencial en la oficina del Área de Juventud, ubicada en Gervasio Méndez 1.104. Por consultar, comunicarse al 3446-516675.