Desde 2009 Pelucas de Esperanza ha prestado miles de postizos capilares a pacientes oncológicas de forma gratuita. Sin embargo, hace un tiempo debieron tomar la decisión de cobrar un comodato por mes.

“Hay personas que nos dicen que no pueden pagar ese monto y llegamos a un arreglo. Incluso, hay quienes realmente no pueden pagar nada y a la peluca se la prestamos igual”, apuntó García Blanco en una entrevista anterior con este medio.

El dinero que se cobra es para comprar los insumos necesarios para confeccionar las pelucas, hacerles el mantenimiento una vez al mes, acondicionar las que se devuelven, realizar folletería y pagar los costos del taller, que si bien no pagan alquiler por que el Municipio les asignó un local en el Mercado Munilla, sí deben abonar las expensas del lugar y la boleta de la luz.

En este marco, su presidenta Evangelina Blanco siempre está buscando la manera para seguir sosteniendo la ONG y seguir ayudando a todas las mujeres que atraviesan el cáncer, incluso si estas no pueden pagar el comodato de la peluca. Es así que está organizando una Noche de Gala para el 16 de octubre en Wanako. El precio de la tarjeta para asistir es de $50.000.

“El objetivo es recaudar fondos para Pelucas. Wanako nos presta el lugar, nos da Dj, sonido y nosotros conseguimos algunos artistas. Se vende una entrada muy económica, porque el catering que se ofrece es finger food. La idea es que la gente colabore con la tarjeta, esa tarjeta incluye una copa de champagne y un número de un sorteo para los regalitos que hemos recibido. Con la cena también incluye una copa de vino, y después está la barra para consumir libremente. También va a haber shows y música para divertirse libremente y bailar toda la noche”, contó Evangelina a Ahora ElDía.

De esta manera, Pelucas de Esperanza vuelve a lanzar una propuesta de valor para la comunidad, que le permite poder prestando sus servicios a lo largo y ancho de la Argentina.