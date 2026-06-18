A través de un comunicado, el Concejo Deliberante informó que la sesión especial prevista para este jueves a las 20 horas fue reprogramada. “La nueva fecha para llevar a cabo este encuentro legislativo será confirmada a la brevedad”, indicaron.

El propósito central de esta sesión especial —cuya nueva fecha será anunciada próximamente— es brindar un reconocimiento permanente a la destacada trayectoria de Domingo Zapata (nacido en 1951), un formador cuya vida estuvo dedicada al deporte social y la contención de cientos de niños y jóvenes de la ciudad en instituciones como el Club Racing, Central Entrerriano y Unión del Suburbio.

Desde la organización recordaron que durante el transcurso de la sesión especial se realizará la entrega formal del reconocimiento a los familiares de Domingo Zapata.

“Se solicita a los vecinos, clubes, instituciones deportivas y familias de la comunidad a mantenerse atentos a los canales oficiales del Gobierno de Gualeguaychú, donde se anunciará el nuevo día y horario para acompañar este emotivo momento que pone en valor la memoria deportiva local”, concluyeron en su comunicado.