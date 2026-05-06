La Secretaría de Trabajo informó que, por motivos de agenda, la audiencia paritaria con los gremios estatales prevista para este miércoles fue reprogramada para este jueves a las 12.30 horas. Este mismo día, pero a las 15, será el encuentro paritario con sindicatos docentes.

La audiencia, que estaba prevista con los gremios estatales Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), estaba prevista para este miercoles a las 15 pero se realizará finalmente este jueves.

Qué planteará UPCN

De cara a la reunión, el secretario general de UPCN, José Allende, sostuvo que espera que el Ejecutivo mantenga el compromiso de no ofrecer “montos en negro”.

Además, adelantó que el gremio buscará avanzar en el blanqueo progresivo de sumas otorgadas en acuerdos anteriores y remarcó la necesidad de una propuesta que mejore el poder adquisitivo frente a la inflación.

Los reclamos que llevará ATE

Por su parte, ATE confirmó que insistirá con una recomposición salarial y sumará una serie de pedidos vinculados a las condiciones laborales.

Entre ellos figuran la actualización del Código 272, de los viáticos y de las asignaciones familiares, además del reconocimiento remunerativo de títulos de posgrado y la revisión del valor hora en el sector de Enfermería.

También reclamarán ropa de trabajo, actualización de adicionales por horario atípico, jardines maternales o su compensación, y medidas vinculadas a derechos laborales y condiciones escalafonarias.

El antecedente de la última negociación

La reunión se dará en un contexto de tensión, ya que en la última paritaria ATE rechazó la propuesta oficial y el aumento terminó siendo otorgado por decreto.

Desde el sindicato sostienen que los estatales atraviesan una pérdida del 40 por ciento del poder adquisitivo y advirtieron que parte de los salarios quedó por debajo del costo de la Canasta Básica Total.