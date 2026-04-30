El Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” tendrá acción este viernes 1º de mayo, en el marco de la quinta fecha que sufrió modificaciones respecto de la programación original.

En principio, la jornada iba a disputarse íntegramente el domingo, pero finalmente se adelantarán dos encuentros.

En el estadio “Raúl Impini”, Central Larroque, uno de los escoltas del certamen, recibirá desde las 20.15 a La Vencedora, que llega con dos derrotas consecutivas tras haber sumado cuatro puntos en las primeras fechas.

Por su parte, Independiente será local en el Estadio Municipal, desde las 21.15, frente a Camioneros. El equipo anfitrión viene en alza, con dos triunfos consecutivos, mientras que su rival aún no ha sumado puntos ni convertido goles en el torneo.

El resto de la fecha se disputará el domingo. Entre los encuentros más destacados aparece el cruce entre el líder e invicto, Juventud Unida, y Unión del Suburbio en “La Vía”. Además, Central Entrerriano visitará a Deportivo Urdinarrain, Pueblo Nuevo recibirá a Defensores del Oeste y Sarmiento será local ante Juventud Urdinarrain.

Dos adelantos en el ascenso

La quinta fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” también tendrá actividad este viernes, con dos partidos programados en horario diurno.

En cancha de Unión, Atlético Sur será local frente a Sportivo Larroque, mientras que Sud América recibirá a Isleños Independientes en el estadio Nicolás Marín. Ambos encuentros comenzarán a las 15.15.