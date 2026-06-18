En el arranque de la segunda fecha de la primera ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el Grupo A.

Michal Sadilek abrió el marcador rápidamente para los europeos, pero Teboho Mokoena sentenció la igualdad de penal. El equipo de Miroslav Koubek concluirá la fase de grupos ante México mientras que los de Hugo Broos lo harán contra Corea del Sur.