Un importante operativo llevado a cabo por el Servicio Penitenciario dejó como saldo el secuestro de 23 teléfonos celulares y sustancias prohibidas, tras una exhaustiva requisa en horario nocturno en la Unidad Penal N°1 de la capital entrerriana.

Durante la inspección del penal, los efectivos detectaron e incautaron exactamente 24,5 gramos de marihuana y 60,6 gramos de cocaína. Según el reporte oficial, los elementos ilícitos fueron hallados tanto en sectores individuales como comunes del establecimiento.

Este procedimiento sorpresivo se enmarca dentro de los controles permanentes que se llevan adelante para garantizar el orden y la seguridad interna de la cárcel. Todo el despliegue se realizó acorde a los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia, y por Orden de la Dirección General.

Finalmente, desde la fuerza destacaron que estas acciones preventivas, coordinadas con la Dirección Principal de Cuerpo, reafirman el compromiso institucional de mantener unidades penales seguras, ordenadas y bajo estricto control.