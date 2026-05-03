En el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN N°803, SE 13, 2026), el Ministerio de Salud de la Nación presentó un análisis detallado sobre la situación de la sífilis en Argentina, advirtiendo un incremento sostenido en la notificación de la enfermedad a nivel nacional y regional, con especial énfasis en adolescentes y personas jóvenes.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por contacto sexual sin protección (anal, vaginal u oral) y, en caso de que la persona esté embarazada, de madre a hijo por vía transplacentaria. La enfermedad es especialmente contagiosa en sus fases iniciales y puede provocar complicaciones graves si no se diagnostica y trata a tiempo.

María Inés Roldán, responsable del servicio de Neonatología del Hospital Centenario, explicó a Ahora ElDía que la sífilis es una infección de transmisión sexual que puede detectarse durante la gestación a través de estudios de rutina. “No es que haya más casos de sífilis congénita, siempre han existido. Tal vez ahora hay un mayor registro, pero es una problemática que nunca dejó de estar”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el sistema de salud cuenta con herramientas efectivas para evitar la transmisión al bebé. “A toda mujer embarazada se le realizan controles en el primer, segundo y tercer trimestre. Si se detecta la enfermedad, el tratamiento es sencillo: son tres aplicaciones de penicilina y se la considera curada”, indicó. Sin embargo, advirtió que uno de los principales inconvenientes es que muchas veces la pareja no realiza el tratamiento, lo que perpetúa el contagio.

Roldán subrayó que, cuando no se interviene a tiempo, el bebé puede nacer con sífilis congénita y desarrollar secuelas graves. “Puede haber afectación del cerebro, del oído y de los huesos, especialmente los huesos largos. Incluso existe la sífilis neurológica”, detalló.

Actualmente, en el hospital se registran casos de manera periódica. “Vemos aproximadamente uno cada tres meses. En este momento tenemos un caso en curso”, precisó. En estos cuadros, los recién nacidos requieren internación y seguimiento: “Cuando un bebé nace con sífilis congénita, debe permanecer internado al menos 10 días para recibir tratamiento y control”.

La especialista insistió en que se trata de una situación completamente prevenible. “Si la mamá se realiza los controles y cumple con el tratamiento, se frena la transmisión. Luego se hace un seguimiento del bebé y, en la mayoría de los casos, los resultados son negativos”, explicó. En contrapartida, el problema se presenta cuando los controles son insuficientes o directamente no se realizan.

“Nos encontramos con muchos embarazos mal controlados. Hay mujeres que van al primer control y después no regresan, o incluso se enteran recién en el tercer trimestre que están embarazadas”, apuntó. Según indicó, menos de la mitad de las gestantes cumple con los controles adecuados.

Roldán también apuntó a factores sociales que inciden en esta problemática. “Se ve más en sectores vulnerables. A veces llegan solas, tarde, hacen el tratamiento, pero sus parejas no, y ahí aparecen situaciones vinculadas al machismo, como cuestionamientos sobre el origen del contagio”, expresó. A pesar de que desde el sistema de salud se promueve el testeo de ambos integrantes de la pareja, la respuesta no siempre es la esperada.

En este contexto, destacó el trabajo de los equipos de atención primaria y de las trabajadoras sociales, aunque reconoció dificultades. “Hoy hay más accesibilidad a los centros de salud, pero menos respuesta. Se hacen campañas, se busca a las pacientes, pero cuesta sostener los controles”, afirmó.

Finalmente, la profesional reiteró que la clave está en la prevención. “Todas las enfermedades de transmisión sexual pueden detectarse en los controles, no solo la sífilis, también el VIH y otras infecciones. Si se diagnostican a tiempo, se pueden tratar y evitar que el bebé nazca con complicaciones”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia del uso del preservativo como medida fundamental de cuidado. “Es clave para prevenir no solo la sífilis, sino todas las infecciones de transmisión sexual”, concluyó.

Acompañamiento a embarazadas

A través de la Subsecretaría de Salud, se puso en marcha un nuevo espacio de preparación para el nacimiento, destinado a personas gestantes y sus familias. La iniciativa busca acompañar esta etapa clave de la vida mediante encuentros que brindan información, contención y herramientas desde una mirada integral.

La actividad comenzó el viernes 24 de abril en la Casa Rosada del Corsódromo, y se desarrollará con una modalidad quincenal. Este formato permitirá dar continuidad al proceso y favorecer del seguimiento del embarazo.

El espacio es impulsado por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo y se enmarca dentro del “Programa Crianza: Acompañamiento Integral de la Lactancia Materna”, una política pública que promueve el cuidado temprano y fortalece el acompañamiento a las familias desde el inicio de la vida.

En este sentido, incorpora una mirada integral que reconoce la lactancia materna no solo como un proceso biológico, sino también emocional, social y cultural. A través del trabajo de puericultoras, se brinda asesoramiento personalizado, detección temprana de dificultades y acompañamiento continuo para favorecer el bienestar tanto del recién nacido como de la persona gestante.

Durante los encuentros se abordarán distintas temáticas vinculadas al embarazo, el parto y el puerperio, con información clara y accesible que permita transitar esta etapa con mayor seguridad. Además, se trabajarán aspectos relacionados con la salud física, emocional y social.

Asimismo, la propuesta apunta a generar redes de apoyo entre las familias, fomentando el intercambio de experiencias y el acompañamiento mutuo.