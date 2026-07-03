La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en la noche del jueves que un total de 6.462 personas fueron rescatadas con vida tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio en ese país, y aseguró que continúan las búsquedas.

"No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate, donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", dijo Rodríguez a través de la televisora estatal durante una rueda de prensa internacional en Caracas.

La mandataria interina brindó detalles sobre la cantidad de edificios que colapsaron:

180 edificios en La Guaira (litoral central)

5 en Caracas

3 en Chacao (zona metropolitana de Caracas)

1 en Tucacas (noroeste).



Asimismo, indicó que 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajan atendiendo la emergencia con la cooperación de los sectores público y privado, y contando con la solidaridad internacional.

Una delegación técnica de Israel inició los protocolos de coordinación con las autoridades venezolanas para desplegar una misión especializada en evaluación estructural de ingeniería, diseñada para inspeccionar las áreas urbanas que sufrieron daños severos

Hasta la fecha, alrededor de 12.400 personas resultaron heridas a causa de los terremotos, algunas de ellas de gravedad, mientras que la cifra oficial de muertos asciende a 2595, según reportaron medios internacionales.

Rodríguez precisó que el sector de la medicina privada también trabaja arduamente en atención a las víctimas, junto a hospitales de campaña internacionales.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte de Venezuela confirmó la entrada en funcionamiento del Metro de la ciudad de Los Teques, el último en entrar en actividad luego de los sismos que golpearon la región central del país durante la semana anterior.

Fuente: NA