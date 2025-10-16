La Comisaría Segunda de Concordia llevó a cabo un operativo en un domicilio de la zona oeste de la ciudad, rescatando a 12 perros que se encontraban en malas condiciones de salud. El procedimiento se realizó luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación.

El equipo policial, junto con el médico veterinario policial y la protectora de animales, logró rescatar a los animales, que incluyen un perro macho mestizo, una perra mestiza y 10 cachorros mestizos de aproximadamente 15 días de vida.

Los animales rescatados recibirán la atención veterinaria necesaria para su recuperación. Se espera que se tomen medidas legales contra los responsables de su cuidado.