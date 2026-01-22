Un allanamiento realizado en las últimas horas en una vivienda de la zona sureste de la ciudad de arrojó resultado positivo con el secuestro de 11 perros y un conejo, los cuales se encontraban en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. La investigación apunta a que los animales eran mantenidos en ese lugar con fines de comercialización, una práctica prohibida por la normativa local.

El procedimiento policial permitió poner a resguardo a 07 perros de raza Dachshund (conocidos como “salchichas”), de los cuales dos eran adultos de aproximadamente dos años y cinco eran cachorros de apenas 30 días de vida.

Asimismo, se rescataron 03 perros adultos de raza Dogo Argentino, 01 canino mestizo y 01 conejo, este último hallado en condiciones precarias dentro de una jaula de pájaros construida artesanalmente.

El veterinario policial que intervino en el lugar constató que el domicilio no poseía las condiciones adecuadas de hábitat y contención. Además, los animales carecían de libreta sanitaria y algunos presentaban enfermedades en la piel, evidenciando la falta de cuidados básicos.

La investigación y la normativa

El operativo se originó a raíz de una denuncia efectuada el pasado 19 de enero por una agrupación proteccionista. La organización alertó que en dicho domicilio se estarían criando y vendiendo perros, manteniéndolos sin la alimentación ni los cuidados necesarios.

Con estos datos, el Juzgado de Garantías local libró la orden de allanamiento en búsqueda de signos de maltrato animal. Durante el procedimiento, se dio intervención a un Inspector Municipal, quien labró el acta correspondiente por infracción a la Ordenanza N° 38617, la cual prohíbe expresamente la crianza de animales con fines de comercialización en el ejido urbano.



