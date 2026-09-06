Dos adultos mayores fueron rescatados este sábado de una vivienda incendiada en Paraná. Se trata de un hombre de 87 años y una mujer de 85, quienes presentaban lesiones compatibles con quemaduras y dificultades respiratorias.

Según se informó a AHORA, personal policial fue comisionado hasta calle D’Agostino ante un foco ígneo registrado en una vivienda. Al llegar el primer móvil, uno de los funcionarios debió romper la puerta de ingreso para poder acceder al interior del domicilio.

Una vez dentro, el efectivo logró retirar a ambos adultos mayores. Debido a las lesiones y a la posible inhalación de monóxido de carbono, fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención médica.

También fue asistido y trasladado el funcionario policial que participó directamente del rescate, como medida preventiva ante la posible exposición al humo.

En el lugar trabajaron Bomberos Zapadores, quienes lograron sofocar el incendio. De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría originado por el recalentamiento de una heladera antigua.

Además, intervienen Policía Científica y las divisiones de Fotografía y Planimetría, junto con el servicio de emergencias médicas, para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Fuente: AHORA