Más de 24 horas de intensa búsqueda y operaciones de rescate mantuvieron en vilo a la región patagónica después de que dos andinistas de San Martín de los Andes quedaran atrapados en la cara sur del volcán Lanín, ubicado en la Cordillera de Los Andes. Las tareas desplegadas por personal del Parque Nacional Lanín, rescatistas, efectivos del Servicio Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN), Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, guías de montaña y baqueanos de la zona concluyeron con el hallazgo y posterior rescate de ambos escaladores, con principio de hipotermia y lesiones por congelamiento.

El operativo se originó durante la noche del jueves, cuando el parque nacional activó un protocolo de emergencia tras recibir el reporte de que dos personas se extraviaron mientras ascendían al Lanín por la cara sur, una ruta no habilitada y considerada de muy difícil acceso.

El operativo involucró a más de 20 integrantes del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) Lanín, así como guardaparques de las seccionales de Tromen y Puerto Canoa. Además, participaron cuadrillas de rescate pertenecientes a otras áreas protegidas como Parque Nacional Nahuel Huapi y Los Alerces.

En la madrugada del viernes, tres equipos de 10 agentes en total se desplazaron a la zona para continuar la búsqueda, reforzados por guías de montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) que avanzaron por la senda de la cara sur con el objetivo de acercarse a la zona de coladas de lava y aumentar las probabilidades de avistamiento.

La atención se centró en las complicaciones climáticas registradas durante la operación. El avance de un frente frío generó temperaturas bajo cero, intensas nevadas y viento blanco, factores que incidieron en la visibilidad y exigieron un despliegue logístico de envergadura y extremas precauciones para quienes protagonizaron el salvamento.

Los dos andinistas, residentes de San Martín de los Andes, ingresaron al macizo de 3776 metros de altura por un sector no habilitado oficialmente y considerado riesgoso. Según constató LM Neuquén, los escaladores no efectuaron el registro obligatorio de trekking que exige el PNL, trámite que puede concretarse tanto presencialmente como en línea y que resulta clave para activar protocolos preventivos y facilitar la localización en caso de emergencia.

Después de prolongadas horas de búsqueda y con el refuerzo de cuatro guías de la AAGM, otros cuatro de la CAX, una ambulancia de SIEN y recursos de la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, se logró visualizar a los montañistas desde tierra. Los guías de la AAGM lograron el primer contacto físico, mientras el helicóptero privado ejecutó la extracción aérea para trasladarlos de inmediato a la base.

Los dos escaladores fueron asistidos por personal sanitario del SIEN, que realizó la primera atención y estabilización. Posteriormente, una ambulancia los derivó al Hospital de Junín de los Andes. Durante la revisión, los especialistas constataron que ambos presentaban hipotermia moderada y uno de ellos lesiones por congelamiento, aseguró el medio neuquino.