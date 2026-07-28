Doce cachorros de raza dachshund -usualmente denominados ‘salchicha’- de aproximadamente un mes y una hembra adulta fueron requisados por contrabando en el Puente Internacional Artigas entre Uruguay y Entre Ríos, ocultos dentro de un vehículo.

Las autoridades de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería de la República Oriental del Uruguay están a cargo de los animales y, cuando finalicen las actuaciones a nivel aduanero, serán derivados al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Posiblemente serían enviados a cuarentena de acuerdo al protocolo vigente, y derivados a una protectora para vacunación y futura esterilización.

La referente de la ONG Amigos de los Animales de Paysandú, Laura De León, en contacto con las autoridades del INBA regional y nacional, manifestó su voluntad de hacerse cargo de los animales y organizar las castraciones. No obstante, aclaró que no es posible que la docena de cachorros correspondan en su totalidad a la perra adulta, en tanto por cada preñez pueden parir hasta cuatro. “Hay más de una madre, pero pasaron solo con una perra adulta”, opinó.

Consultada la abogada uruguaya Verónica Ortiz, especialista en Derecho Animal, recordó que se exige que el animal de estima se encuentre chipeado y castrado, condición que debería cumplir cualquier animal de compañía del país por mandato legal.

A su vez, recalcó que “cualquier objeto introducido al país sin los trámites aduaneros correspondientes, es contrabando. En este caso para la ley son ‘objetos’ y para esta gente también lo es, porque los traen para su comercialización. Por lo tanto, se decomisan como cualquier otro bien”.

“Una vez que se decomisan, quedan a resguardo del Estado que no tiene ninguna forma de resolverlo y, en general, se distribuyen a las protectoras u otras organizaciones civiles”, indicó la letrada, tras el procedimiento en el paso fronterizo ubicado a la altura de Colón.

Fuente: El Telégrafo