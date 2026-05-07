Tres ñandúes que eran mantenidos ilegalmente en cautiverio fueron rescatados durante un operativo policial llevado a cabo en una finca de la ciudad mendocina de Maipú donde, además, se encontraban, dos aves conocidas como “siete cuchillos” y una jaula de alambre utilizada para su encierro.

Según información de los medios locales, el procedimiento de rescate de los animales tuvo apoyo aéreo de los drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que permitieron confirmar la presencia de los ñandúes y las aves en el lugar.

En tanto, según la información policial, el hecho se registró el pasado lunes en una finca ubicada cerca del cruce de la Ruta 60 y la calle Santa Fe, donde personal de la Policía Rural detectó indicios de posible tenencia ilegal de fauna protegida, pero, debido a que el lugar estaba alejado y sin visibilidad directa desde el exterior, se dispuso el uso de drones policiales.

Con los citados drones se pudo observar la presencia de animales dentro del terreno, lo que facilitó la intervención y registro del predio en donde se encontraban encerrados, mientras que, los efectivos constataron que las aves se encontraban en condiciones de cautiverio.

En el caso intervino la Oficina Fiscal Maipú, cuyas autoridades dispusieron el uso de la tecnología de vigilancia aérea y, en total, se secuestraron tres ñandúes, dos aves conocidas como “siete cuchillos” y una jaula de alambre utilizada para su encierro.

Las especies fueron puestas bajo resguardo con intervención del Departamento de Fauna, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, que quedó a cargo de la evaluación correspondiente y posterior traslado.

En tanto, el responsable de la propiedad rural fue identificado y se verificó que no contaba con la documentación necesaria para la tenencia de los animales y se inició un proceso correspondiente por infracción a la legislación vigente en materia de fauna silvestre.

Fuente: NA