Expertos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca concretaron este miércoles el operativo de rescate de un ejemplar de aguará guazú hallado en un terreno baldío de Gualeguay.

El procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Gualeguay; personal especializado de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización; el médico veterinario policial y el equipo técnico de la Reserva El Potrero, donde el animal está siendo trasladado para su evaluación y recuperación.

El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, destacó la importancia de la articulación institucional para proteger la fauna silvestre de la provincia. “Cada intervención de estas características requiere la actuación conjunta de distintos organismos, respetando protocolos específicos para garantizar tanto la seguridad del animal como de las personas. El objetivo siempre es preservar la biodiversidad y favorecer el regreso de estos ejemplares a su hábitat natural”, señaló.

El operativo se inició alrededor de las 9, cuando la Brigada Gualeguay recibió el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de un “perro grande” en un predio ubicado en la Segunda Sección Chacras, en la intersección de calles 120 y 44. Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus).

El procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Gualeguay; personal especializado de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización; el médico veterinario policial y el equipo técnico de la Reserva El Potrero, donde el animal está siendo trasladado para su evaluación y recuperación.

Fuente: AHORA