Bomberos Voluntarios de San José, departamento Colón, rescataron durante la mañana de este sábado a un perro que había quedado atrapado en el centro de una pileta de decantación, sin posibilidad de regresar por sus propios medios a la orilla.

Según informaron desde el cuartel, recibieron un llamado que alertaba sobre la presencia del animal en medio de la estructura. El perro se encontraba refugiado sobre un pequeño montículo de tierra, completamente rodeado por agua.

Ante la situación, se desplazó el móvil 26, unidad de rescate, con una dotación de cuatro bomberos a cargo del cabo Pires Isaías.

Los rescatistas realizaron un operativo para llegar hasta la zona central y lograron extraer al animal sin lesiones. Luego fue puesto a resguardo y recibió abrigo, agua y alimento.

Desde Bomberos señalaron que se presume que el perro habría nadado durante varios minutos hasta alcanzar el montículo, donde permaneció sin posibilidades de regresar a tierra firme.

La historia tuvo un final feliz: horas más tarde, la familia del animal se presentó en el cuartel y pudo reencontrarse con él.