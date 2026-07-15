Una perra desnutrida fue rescatada por personal de Comisaría Cuarta en el marco de una denuncia por presunto maltrato animal. El procedimiento se realizó luego de que una vecina advirtiera, a través de una integrante de Salvando Huellitas, el aparente estado de abandono en el que se encontraba el animal.

La intervención se originó a partir de la denuncia formal presentada ante la Policía. Un caso de características similares ya había tenido repercusión en la provincia, como ocurrió con el rescate de un perro maltratado y en estado de abandono en Concordia.

Tras tomar conocimiento de la situación, los funcionarios iniciaron las diligencias correspondientes y pusieron en conocimiento al fiscal interviniente, Mario Figueroa, quien dispuso las actuaciones de rigor para avanzar sobre el caso.

Con esa orden, los efectivos se presentaron en el domicilio señalado y procedieron al secuestro preventivo de una perra de pelaje marrón. Durante el operativo también se dio intervención al veterinario policial, encargado de evaluar el estado de salud del animal.

Luego del procedimiento, la perra fue entregada en resguardo a la agrupación Salvando Huellitas, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder por el presunto maltrato animal.

Fuente: Ahora