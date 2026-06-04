Dos semanas atrás, el jueves 21 de mayo, circuló una noticia inesperada: un lobito de mar había sido visto en las aguas y costas del río Gualeguaychú. Las fotos y videos del animal nadando y reposando junto a la orilla en la Costanera Norte circularon por las redes sociales. Si bien se especuló en un primer momento que podría tratarse de un lobito de río (Lontra longicaudis), Ahora ElDía obtuvo la confirmación de que era una cría de lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis).





Silvio Arenas, inspector de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, uno de los encargados de su búsqueda y rescate, explicó en aquel entonces que el ejemplar probablemente provendría de una de las loberías de la costa uruguaya, donde podría haberse separado de su madre, perdido en la inmensidad del Río de la Plata y remontado el curso del agua hasta ingresar al río Uruguay y luego al Gualeguaychú.

Hoy, a raíz del avistaje de un nuevo ejemplar de lobo marino más al norte aún de la provincia, en Concordia, Arenas informó a este medio que el animal perdido en las aguas del Gualeguaychú pudo ser efectivamente rescatado el viernes pasado.



“Apareció en la playa del Tiro Federal. Lo contuvimos con los muchachos que estaban trabajando en el lugar. Lo cargué en la camioneta, lo llevé a casa, ahí me comuniqué con Temaikén, y desde ahí vinieron a buscarlo hasta Brazo Largo. El animal ya está ahí en el Bioparque Temaikén hace casi una semana”, contó.



Además, Arenas indicó que “no era uno el que andaba acá en Gualeguaychú, sino dos, y posiblemente tres”. Asimisimo, dijo que el ejemplar que apareció esta semana en Concordia sería otro distinto, no relacionado a este pequeño grupo de cachorros de lobo marino de dos pelos.

El animal habría sido visto en los últimos días en la zona de Salto Chico, a la altura del Parque San Carlos, y posteriormente en sectores cercanos a la playa de Los Tomates, en inmediaciones del barrio La Bianca, en Concordia.

Los avistamientos fueron reportados por pescadores y personas que frecuentan la costa, lo que permitió reconstruir parte del recorrido realizado por el animal a lo largo del río. Veterinarios y especialistas de la región mantienen contactos para intentar localizar al cachorro y evaluar los pasos a seguir en caso de que vuelva a ser detectado.