Este sábado al mediodía, personal de la Comisaría Séptima de Concordia intervino en inmediaciones de las calles Gualeguay y Crisóstomo Gómez dicha localidad, tras ser alertados sobre un caballo que se encontraba en condiciones de salud preocupantes.

Según supo AHORA, al llegar los efectivos dialogaron con el propietario, un hombre de 40 años, quien explicó que utilizaba al animal para el traslado de hormigón.

Posteriormente, se hizo presente personal de Veterinaria municipal, que dispuso el traslado del equino para realizar una evaluación clínica y determinar las medidas necesarias para su recuperación.

Fuente: AHORA