Un peón rural salvo su vida “de milagro” en la provincia de Río Negro, luego de permanecer perdido más de cinco horas, sin abrigo, sin rumbo y con un cuadro avanzado de hipotermia, aunque logró dar aviso de donde estaba y un grupo de rescatistas lograron encontrarlo aunque sus perros también “ayudaron a salvarlo”.

La policía rionegrina informó que el episodio ocurrió el sábado pasado en la zona de Lonco Vaca, cuando el peón rural, identificado como Nahuel Vince, salió a cumplir con sus tareas habituales, pero la tormenta lo sorprendió y lo terminó desorientando por completo.

Puede interesarte

Las horas pasaron, la temperatura bajó y debido al frío comenzó a afectar su movilidad, casi sin señal telefónica, logró captar una débil conexión cerca del anochecer para alertar sobre su situación. Ese llamado activó un operativo urgente en medio de caminos intransitables y nieve acumulada.

“Estuve más de cinco horas caminando, me perdí en la nieve, la nieve más alta me llegaba arriba de la rodilla, el frío era insoportable”, contó el hombre en diálogo con Noticias Región Sur, y recordó: “Me caí y no me podía levantar. Gracias a los perros puedo contarla, ellos se echaron encima mío y me dieron calor”.