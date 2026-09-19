Durante años, las residencias para adultos mayores funcionaron en Gualeguaychú sin un registro que permitiera conocer con precisión cuántos establecimientos existían, en qué condiciones se encontraban o cuáles cumplían con los requisitos necesarios para brindar atención a personas mayores. Ese escenario comenzó a modificarse a partir de la implementación de un proceso de registro, regularización y habilitación.

El universo del registro municipal alcanza a 25 residencias de larga estadía. Según detalló Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano municipal, la situación administrativa actual se divide en tres grupos claros: 8 establecimientos ya obtuvieron la habilitación formal (entre los que figuran el Hogar Cura Jeannot, San Joaquín y Luz y Esperanza), 4 se encuentran próximos a completar el trámite, y las 13 instituciones restantes operan bajo un plan de adecuación supervisado con plazos predeterminados para alcanzar las exigencias normativas.

La cifra representa un cambio importante respecto del escenario que, según el funcionario, encontró la actual gestión al asumir: “Cuando asumimos nos encontramos con un campo virgen en relación con el tema; es decir, no existía ninguna residencia habilitada, mucho menos algún tipo de registración”.

Según relató, el proceso comenzó a tomar forma con la Ordenanza Nº 12.748, sancionada en 2023, mediante la cual Gualeguaychú adhirió a la normativa provincial sobre Residencias Gerontológicas de Larga Estadía y estableció un marco específico para su habilitación y control.

La regularización no implica que las veinticinco instituciones hayan dejado de funcionar o que todas deban cerrar hasta completar los trámites. El esquema diseñado por el Municipio establece diferentes etapas de adecuación.

En ese aspecto, Olano destacó que se habilitaron ocho residencias y que todas las instituciones registradas cuentan con un plan para adecuarse a la normativa y avanzar hacia la habilitación.

En mayo de 2025, el Municipio había informado que dieciocho residencias de larga estadía y casas de cuidado habían presentado sus planes de adecuación y que se encontraban en distintas etapas del proceso. En ese momento se había concretado, entre otras, la habilitación formal del Hogar de Ancianos Cura Jeannot. Unos meses después, en septiembre de ese año, se sumaron las habilitaciones de las residencias San Joaquín y Luz y Esperanza.

Ya en mayo de 2026, el área municipal de Habilitaciones había informado que se trabajaba en la habilitación de cinco nuevas residencias, que se sumarían a las que ya estaban habilitadas. Ahora, de acuerdo con la actualización brindada por Olano, son ocho las que tienen habilitación formal y cuatro las que se encuentran próximas a completar el proceso. Además, se sumaron siete residencias más al registro durante el último año, para pasar de 18 a 25.

La normativa establece requisitos relacionados con la infraestructura, accesibilidad, higiene, seguridad, evacuación, atención sanitaria, documentación y condiciones de habitabilidad. También contempla controles posteriores a la habilitación y permite que residentes, familiares, referentes o vecinos soliciten inspecciones ante posibles vulneraciones de derechos.

¿Alcanzan las plazas para la demanda?

Una de las preguntas centrales cuando se habla de geriátricos es si la ciudad cuenta con suficientes lugares disponibles para los adultos mayores que necesitan una residencia permanente. “La capacidad de las plazas es acorde para la demanda que exige Gualeguaychú”, afirmó Olano. Aunque no hay una cifra exacta que permita dimensionar en números esa relación entre oferta y demanda, se estima que la cantidad de adultos mayores que habitualmente residen en geriátricos fluctúa entre 250 y 300.

El universo tampoco está compuesto únicamente por las residencias de larga estadía. Según explicó Olano, actualmente funcionan además tres Centros de Día y un Club de Día habilitados, con participación tanto municipal como privada.

La diferencia es importante: las residencias de larga estadía brindan alojamiento permanente y cuidados a personas mayores, mientras que los Centros de Día permiten una atención durante determinadas horas sin que necesariamente exista institucionalización permanente.

¿Cuánto cuesta vivir en un geriátrico?

El otro interrogante que se plantean las familias es el económico. En este punto, no existe un precio único fijado por el Municipio, ya que se trata principalmente de establecimientos privados con diferentes prestaciones y modalidades de atención.

Olano explicó que “el costo de cada residencia es un abanico muy amplio que lógicamente es un acuerdo entre privados”.

El valor puede variar de acuerdo con las características del establecimiento, los servicios incluidos y el nivel de asistencia que necesita cada persona. En ese sentido, la diferencia entre un adulto mayor autoválido y otro que requiere cuidados permanentes puede modificar sustancialmente las necesidades de atención.