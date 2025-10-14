Desde la Municipalidad de Pueblo Belgrano se recordó a los vecinos que venció el plazo de recolección gratuita de residuos de poda. De ahora en más, aquellos vecinos que deban solicitar el servicio de recolección, deberán hacerlo abonando el canon correspondiente, en cumplimiento con la Ordenanza 047/2018 que se encuentra en vigencia.

Cabe señalar que, en el plazo comprendido por el 1 de junio hasta el 20 de julio, el servicio de recolección de residuos de poda estuvo a cargo del Municipio tal como indica la ordenanza vigente.

Pasado ese período, todos los residuos que surjan de la poda árboles, arbustos, ligustrinas o cortes de pasto en grandes superficies, su recolección quedará a cargo de los vecinos, quienes deberán solicitar ante la Mesa de Entradas Municipal el correspondiente turno para el retiro de los residuos, previo pago de un canon en la oficina de cobro de la Municipalidad.

Puede interesarte

Información Importante

- Los restos de yuyos, ramas pequeñas, plantas o malezas deberán ser colocados en bolsas de materiales resistentes y se depositarán junto a los residuos sólidos domiciliarios.

- Queda terminantemente prohibido tirar, dejar, arrojar y/o quemar residuos de poda y jardinería en espacios verdes, lotes, casas, obras, parques y espacios públicos.

- Para evitar multas y sanciones, se solicita los vecinos cumplir con la ordenanza vigente.

- Por Informes, comunicarse con Mesa de Entradas Municipal al 03446-499420.