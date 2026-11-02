Resonando cerrará su cuarta edición el miércoles 4 de noviembre a las 20 horas en la plaza San Martín de Gualeguaychú, con una presentación libre y gratuita. La propuesta del Instituto Superior Musicante D-150 y el Centro Cultural Musicante reunirá a estudiantes y docentes en una puesta en escena abierta a toda la comunidad.

El proyecto nació en el Profesorado de Música del Instituto Superior Musicante y es coordinado por Patricia Villanueva, con el acompañamiento del equipo directivo y docente. Desde 2023 trabaja con escuelas primarias y de educación integral del departamento.

La iniciativa propone un espacio de formación e intercambio entre estudiantes del profesorado, egresados y docentes coformadores junto con sus grupos escolares. A través del trabajo con la voz y el ensamble instrumental, construyen una presentación colectiva que combina canto coral, música, danza y literatura.

La preparación de la edición 2026 comenzó en abril y culminará con la función en la plaza. El encuentro busca compartir ese proceso con las familias y los vecinos, además de fortalecer los vínculos entre las instituciones participantes.

Las primeras dos ediciones, realizadas en 2023 y 2024, tuvieron su cierre en el Teatro Gualeguaychú. En 2025, la propuesta se trasladó a la plaza San Martín, el mismo espacio elegido para la presentación de este año. Todas las funciones fueron gratuitas y abiertas al público.

Además de estudiantes y docentes del Profesorado de Música de Musicante, forman parte del proyecto las siguientes instituciones:

Escuela Primaria 1 Guillermo Rawson.

Escuela Primaria 44 María Mercedes Balcarce y San Martín.

Escuela Primaria 64 Juan José Millán.

Escuela Primaria 90 José Sixto Álvarez.

Escuela Primaria 233 Defensores del Oeste.

EPEI 15 Taller Protegido Emanuel.

EEI 2 Francisco Antonio Rizzuto.

El trabajo se desarrolla con el acompañamiento de los docentes de Música de las escuelas y cuenta con el aval de la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, la Dirección de Enseñanza Privada, supervisores y equipos directivos.

La Dirección Departamental también declaró a Resonando de interés educativo. La presentación del miércoles permitirá conocer el resultado de un proceso compartido durante el año por estudiantes de distintas instituciones del departamento.