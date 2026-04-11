El Municipio ejecutó tareas de saneamiento en calle Buenos Aires, en el tramo comprendido entre 3 de Febrero y Eva Perón, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de un desagüe entubado que quedó obstruido tras el temporal registrado a comienzos de la semana.

El sistema pluvial presentaba una acumulación significativa de sedimentos que habían sido depositados previamente sobre la vereda y que, a partir de la intensidad de las lluvias, ingresaron al conducto principal.

Esta situación afectó tanto la traza que atraviesa la calzada como las derivaciones hacia las cámaras de captación y las propias bocas de ingreso, lo que comprometió la capacidad de escurrimiento en todo el sector.

Para acceder al conducto principal, el equipo técnico debió intervenir sobre la carpeta asfáltica mediante la rotura de un tramo puntual, lo que permitió alcanzar el sector más comprometido.

En paralelo, se utilizaron las tapas de registro existentes para abordar otros puntos del sistema sin necesidad de nuevas aperturas: la operatoria combinó trabajo manual con asistencia mecánica mediante el uso de una retroexcavadora equipada con martillo hidráulico para la remoción de material consolidado.

Las tareas incluyeron la extracción de barro compactado y la remoción de residuos de distinta índole que se encontraban dentro del conducto y en las cámaras, elementos que impedían el normal funcionamiento del sistema, y el operativo contempló también el despeje de las conexiones laterales para garantizar la correcta captación del agua superficial.

La intervención se desarrolló bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que coordinó recursos humanos y equipamiento específico para resolver la contingencia.