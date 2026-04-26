El Municipio ejecutó ayer un operativo de mantenimiento vial en el asentamiento Los Espinillos, ubicado en la zona norte de la ciudad, donde el estado crítico de las calles de tierra impedía el ingreso de patrulleros y ambulancias, además de afectar severamente la circulación cotidiana de los vecinos del lugar.

Operarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura desplegaron un conjunto de maquinaria pesada para atacar las profundas deformidades que presentaba la calzada: una motoniveladora, encargada de redistribuir y nivelar el material suelto, trabajó de manera sostenida sobre el trazado de las calles, que acumulaban irregularidades, baches y sedimento endurecido producto del tránsito y las lluvias.

La compactación del suelo estuvo a cargo de un rodillo y un equipo de tambor pata de cabra especialmente adecuado para suelos cohesivos, cuyas funciones fueron consolidar en profundidad el terreno nivelado para dotarlo de la resistencia necesaria ante el paso de vehículos.

Una vez concluida la etapa de nivelación y compactación, se procedió a la colocación de broza, un material que actúa como una capa de rodamiento natural, reduce el polvo en suspensión, mejora el drenaje superficial del agua de lluvia y aporta cohesión al suelo, lo que prolonga la vida útil de la calzada entre un mantenimiento y el siguiente.

Una retroexcavadora complementó el trabajo en los sectores donde el terreno requirió movimiento de mayor volumen de material, lo que permitió abarcar en una sola jornada la totalidad de las calles previstas en el operativo.

El resultado fue la recuperación de la transitabilidad en arterias que habían quedado fuera del alcance efectivo de los servicios de emergencia, como patrulleros y ambulancias, una situación que, en un barrio periférico con escasa infraestructura alternativa, representa un riesgo concreto para la seguridad y la salud de sus habitantes.

“El mantenimiento de las calles en los sectores más vulnerables de la ciudad no es un gesto menor ni un acto administrativo de rutina, es la forma más directa en que el Gobierno de Gualeguaychú se hace presente en la vida de quienes menos recursos tienen para sortear las consecuencias de una infraestructura deteriorada. Que una ambulancia pueda llegar, que un patrullero pueda entrar, que un vecino pueda salir de su casa sin hundirse en el barro son las medidas reales del impacto de una obra pública bien ejecutada”, resaltaron desde Desarrollo Territorial.