Restaurantes y pizzerías: puertas cerradas y delivery en medio de un complejo panorama

Sin embargo, el decreto de aislamiento obligatorio dictado por el Gobierno Nacional ante el avance de la pandemia del Covid-19 trastocó esos planes y todos los comercios del rubro debieron cerrar las puertas como primera medida, sin que se tenga en la actualidad un panorama de cómo será el futuro inmediato.

comercios (2).jpeg

Camilo Dacal, propietario del Buffet de Central, expresó a ElDia que “el rubro gastronómico es uno de los que más tiempo llevará en recuperarse, especialmente aquellos que tienen su mayor facturación con la venta en el salón. Los que tienen mayor capacidad, en cuanto a mesas y a volumen de trabajo, seguramente tendrán la complicación de poder retomar el ritmo normal de trabajo porque no se tiene una certeza de cuándo volverá todo a la normalidad”.

“En mi caso particular, una semana antes de que se implementara la cuarentena habíamos tomado la decisión de restringir la presencia de gente en el salón y enfocarnos en el trabajo por delivery, que es lo que seguimos haciendo hasta el momento. En el caso nuestro, que tenemos el emprendimiento en un club, al estar cerradas las puertas y no tener ningún tipo de actividad en Central, no nos queda otra alternativa que enfocarnos en el delivery. Modificamos los horarios, atendemos de lunes a viernes solamente por la noche y los sábado y domingo en los dos turnos”, añadió.

Finalmente, Dacal expresó que “es una complicación en todo sentido: tuvimos que reducir el personal y reacomodarnos en cuanto a la normativa. Muchos clientes fieles siguen haciendo su pedido, pero en lo particular, la falta de actividad social en Central Entrerriano, y especialmente la falta de partidos de básquet, nos ha complicado muchísimo porque bajamos mucho en la venta y por ende en los ingresos económicos. En ese caso, no vemos tampoco que haya una fecha en la que se pueda volver a jugar un partido de básquet con la concurrencia que tiene habitualmente Central, pero entendemos que son medidas lógicas las que se han tomado”.

Por su parte, Mauricio Arébalo, titular del restaurante Nicéforo, ubicado en 25 de Mayo y Alem, se mostró coincidente con sus colegas de rubro. “Decidimos abrir luego de 20 días de tener cerrado el restaurante solamente con delivery, hemos rotado el personal de cocina, se van turnando en los días de trabajo y hemos extremado las medidas de higiene y sanidad”, expresó ante la consulta de ElDia, añadiendo que “redujimos el horarios de trabajo, especialmente para que nuestros empleados no estén mucho tiempo fuera de sus casas”.

comercios (4).jpeg

Un dato importante que aportó Arébalo es que “hemos sufrido un aumento importante en los precios de las mercadería, que por el momento estamos absorbiéndolos desde nuestro lado para poder mantener un canal de ventas con precios acordes a la realidad. Se hace muy complicado, porque si bien nuestro salón es chico, tenemos una clientela importante que también ha readecuado su vida diaria y no consume nuestros productos con la frecuencia que lo hizo en la temporada de verano”.

También Arébalo expresó su mayor preocupación a futuro. “Me preocupa el futuro, porque no creo que con esta modalidad de trabajo se pueda aguantar más de un mes. Nosotros hemos tratado de cumplir con nuestro personal, acordamos con ellos la reducción de horarios y el compromiso de parte nuestra de abonar su sueldo y sus cargas sociales. Pero la realidad es que no encontramos una luz en el camino, no vemos ayuda de los bancos cuando hemos intentado buscar soluciones para tomar algún crédito pensando en cómo hacer frente a la situación. Por otro lado, entendemos también que no será sencillo flexibilizar el aislamiento porque la salud está por encima de todo, pero veo un panorama complicado para nuestro rubro”, sostuvo.

En tanto, Alberto Caballero, propietario del Restaurante Crescencio ubicado en Costanera y Andrade, reflejó una realidad absolutamente similar. “Recién este fin de semana vamos a retomar nuestro trabajo con la modalidad del delivery, preferimos esperar un tiempo para ver cómo se presentaba el panorama. Gracias a Dios tuvimos un muy buen verano, que nos permitió abonarle a todo el personal el mes de marzo, por más que no se trabajó de forma completa. Teníamos muchas expectativas en los dos fines de semana largos que cayeron dentro de esta cuarentena, porque habitualmente la gente que viene a la ciudad elige las propuestas de restaurantes y casas de comidas en la zona nuestra. Pero es evidente que esta situación es para todos igual”, sostuvo.

El empresario indicó que “contamos con diez empleados fijos con los que haremos turnos rotativos buscando preservar la fuente de trabajo, con horarios reducidos y tomando las medidas del caso, pero tratando de que el golpe se sienta lo menos posible. La realidad es que no tenemos demasiadas expectativas, con dos o tres colegas de rubro he hablado y están atravesando las mismas dificultades, creo que será un tema largo para analizar. Es absolutamente entendible que se tomen medidas para preservar la salud de la gente, igualmente creo que a medida que se vaya flexibilizando la situación, ojalá lo más pronto posible, nuestro sector seguramente demorará un poco en reacomodarse, porque entiendo que la gente tendrá otras prioridades, antes que salir a comer en familia o con amigos”.