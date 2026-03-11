Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se intervino la plaza Urquiza con una serie de trabajos orientados a la recuperación integral de su infraestructura.

La intervención incluyó un aseo general del predio, la renovación de pintura en distintos sectores y la limpieza, puesta a punto y reactivación de la histórica fuente situada en el centro del paseo. “Esta estructura ornamental constituye uno de los elementos identitarios del espacio público y es una postal tradicional del área céntrica”, destacaron.

El plan de mantenimiento también alcanzó a mesas, bancos y superficies destinadas a actividades recreativas, entre ellas las mesas de ping pong.

La cuadrilla municipal aplicó nuevas capas de pintura en cada pieza con el objetivo de proteger el equipamiento y prolongar su vida útil, y además la tarea contempló también la puesta a punto del monumento que contiene el busto del general Justo José de Urquiza, punto emblemático del paseo frente al Palacio Municipal.

Días atrás el área responsable había ejecutado un hidrolavado integral de los juegos infantiles y de diversos elementos del lugar. Dicha acción permitió retirar suciedad acumulada y preparar las superficies para la aplicación de recubrimientos protectores. Además, en esa etapa también se renovó el color de las estructuras destinadas al entretenimiento de niñas y niños.

El único dispositivo que no recibió intervención durante esta instancia es el conocido “cohete tobogán”, una de las piezas más reconocidas del lugar y muy valorada por el público infantil ya que la restauración de ese juego se concretará en los próximos días porque requiere de un trabajo en altura con las condiciones de seguridad correspondientes.

Las tareas se ejecutaron bajo la órbita de la Dirección de Espacios Verdes, dependencia que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

El objetivo central del operativo consistió en fortalecer el estado general de las instalaciones del espacio verde ubicado frente a la sede municipal, un punto de encuentro cotidiano para familias, estudiantes y visitantes.







