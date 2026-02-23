El Municipio comunica la aplicación de restricciones vehiculares en diversos sectores del ejido urbano, entre ellos Pueblo Nuevo, el Munilla y el entorno de la Costanera, a partir de intervenciones sobre la calzada que demandan el cierre total o parcial del sector intervenido.

Las interrupciones comprenden los siguientes puntos:

• 3 de Febrero y Estrada

• Eva Perón, entre Del Valle y Concordia

• Camila Nievas y Tala

• Del Valle, entre Perón y Montevideo, con reducción a media mano

Las tareas corresponden a la reparación de sectores deteriorados mediante la extracción del material dañado, saneamiento del área afectada, recomposición de la base estructural y posterior colocación de hormigón.

Este esquema técnico restituye la capacidad portante de la superficie y extiende su durabilidad frente a la circulación cotidiana.

La circulación permanecerá restringida hasta la finalización de las labores y hasta que el hormigón alcance el fraguado adecuado para su habilitación, proceso que puede demandar varios días.

Las intervenciones se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, iniciativa que organiza la planificación, la logística y la ejecución de mejoras integrales en la red urbana. Los trabajos se desarrollan con personal y equipamiento municipal.

Esta línea de acción consolida una política sostenida de conservación de la infraestructura vial, con el objetivo de fortalecer la seguridad, optimizar la movilidad y preservar en condiciones adecuadas los espacios de circulación para residentes y visitantes.