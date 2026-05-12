El Gobierno de Gualeguaychú y la Policía de Entre Ríos, con sus respectivas grúas, llevan adelante el operativo de retiro y traslado hacia la Unidad Penal 9 (UP9), situada en Ruta Nacional 136, de más de 300 vehículos secuestrados que permanecían en la vera de la Autovía 14 y en la Comisaría Séptima, en el acceso a la ciudad.

Se trata de una situación de larga data: los vehículos de la Comisaría Séptima fueron acumulados durante los últimos 20 años, mientras que los ubicados sobre la Ruta Nacional 14 permanecen allí desde hace más de 10 años, tras el colapso del espacio de resguardo original.

“La intervención fue impulsada por la Provincia de Entre Ríos, con acompañamiento del intendente Mauricio Davico, en el marco de una política de ordenamiento, seguridad vial y saneamiento ambiental”, expresaron desde el Municipio.

En este sentido, Davico consideró que “esto no es solamente sacar autos abandonados. Es recuperar el orden, la imagen y el orgullo de Gualeguaychú”. Y remarcó: “Lo que estuvo olvidado durante 20 años, hoy esta gestión decidió enfrentarlo y resolverlo”.

El operativo contempla el retiro progresivo de los vehículos, muchos de ellos vinculados a causas judiciales, respetando los procedimientos legales vigentes.