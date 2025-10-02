El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Veterinaria, continúa con la Campaña Patio Limpio 2025–2026 en los barrios Zuppichini y Anhelado Sueño. La misma combina acciones de monitoreo, descacharrización y bloqueo de casos sospechosos para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya ya que, un enfoque preventivo, elimina potenciales criaderos de larvas.

Durante tres días, 24 agentes municipales recorrieron 48 cuadras en la zona y visitaron un total de 135 viviendas. En estas inspecciones, se identificaron seis personas con antecedentes de dengue. Además, se aplicaron recomendaciones para el descacharrización, se entregaron folletos informativos y, cuando fue necesario, se utilizó larvicida para neutralizar riesgos. Se detectó un microbasural con solicitud de limpieza y fueron necesarios 15 viajes con los camiones de la Dirección de Higiene Urbana para la recolección de residuos que fueron descartados por los vecinos, facilitando la eliminación de objetos acumuladores de agua.

Por otro lado, se concretó un relevamiento de animales domésticos y posibles plagas. Se registraron 186 perros, de los cuales el 39% están castrados, y 87 gatos con un 44% de castraciones, promoviendo la tenencia responsable que también impacta en la salud pública. Además, en 34 viviendas se detectó presencia de roedores en las cuales se focalizaron acciones específicas para su control.

En las próximas semanas, el esquema de la Campaña Patio Limpio se extenderá a otros barrios de Gualeguaychú, replicándose el modelo de operativos domiciliarios los días martes y jueves, con jornadas de concientización los días miércoles, y recolección de residuos los días jueves. Vale recordar que la Dirección de Inspección General emitirá intimaciones a propietarios de inmuebles en malas condiciones sanitarias, mientras que la Dirección de Espacios Verdes realizará desmalezamientos en áreas públicas.