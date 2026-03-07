El Municipio difundió el balance de la campaña Patio Limpio 2025, una iniciativa orientada a la prevención del dengue mediante acciones de concientización, saneamiento ambiental y control de posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.

La propuesta se desarrolló en los barrios La Milagrosa, Zuppichinni, Franco, San Francisco, Munilla, Pueblo Nuevo, Villa María y San Isidro. En esos sectores se llevaron adelante recorridas domiciliarias, relevamientos y operativos de recolección especial con el objetivo de reducir recipientes y objetos que puedan acumular agua.

Según los datos difundidos, durante la campaña se visitaron 1.715 viviendas y se recorrieron 428 cuadras. En esas instancias se dialogó con vecinos sobre medidas preventivas y se brindaron recomendaciones para evitar la formación de criaderos de mosquitos.

En el área sanitaria se identificaron 285 personas con antecedentes de dengue, lo que, de acuerdo a la información oficial, refuerza la necesidad de sostener las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención.

En paralelo, se realizaron operativos de recolección especial que demandaron 43 camiones para retirar objetos descartados por los vecinos que podrían favorecer la proliferación del mosquito.

Los relevamientos también incluyeron datos vinculados a la presencia de animales domésticos y roedores. Se registraron 873 perros (57,84 % castrados) y 390 gatos (69,74 % castrados), además de 78 viviendas con presencia de roedores, información que permitirá planificar intervenciones específicas en esos sectores.

La campaña incorporó además actividades educativas, entre ellas capacitaciones a promotores de salud, talleres en escuelas y acciones de difusión en espacios comunitarios y recreativos. Durante las jornadas se distribuyeron materiales informativos y repelentes, y se colocaron ovitrampas en puntos cercanos a centros de salud para monitorear la presencia del mosquito.

Desde el municipio indicaron que se prevé continuar con este tipo de acciones durante 2026, con la intención de ampliar la cobertura en otros barrios de la ciudad y reforzar las medidas de prevención del dengue.