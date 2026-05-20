Los trabajos fueron realizados de manera conjunta entre el Gobierno de Entre Ríos, la Policía provincial y el Municipio de Gualeguaychú, mediante un operativo coordinado con grúas y personal especializado, que permitió trasladar los vehículos a un sector especialmente dispuesto dentro de la Unidad Penal N° 9 (UP9), ubicada sobre la Ruta Nacional 136.

En esta primera etapa, se retiraron de la Autovía 14 un total de 108 automóviles y 12 motos que permanecían depositados a la vera de la traza nacional.

El intendente Mauricio Davico destacó la finalización de esta etapa y expresó: “Promesa cumplida, primera etapa terminada. Ahora comenzaremos con los que están en la Comisaría 7°”.

La intervención permitió avanzar sobre una problemática de larga data. Muchos de los vehículos ubicados sobre la ruta permanecían allí desde hace más de 10 años, mientras que los acumulados en la Comisaría Séptima, en el acceso a la ciudad, llevan más de 20 años en el lugar.

El operativo fue impulsado por la Provincia de Entre Ríos con acompañamiento del Municipio, en el marco de una política de ordenamiento urbano, seguridad vial y saneamiento ambiental.

“Esto no es solamente sacar autos abandonados. Es recuperar el orden, la imagen y el orgullo de Gualeguaychú”, había señalado oportunamente Davico, remarcando además que “lo que estuvo olvidado durante 20 años, hoy esta gestión decidió enfrentarlo y resolverlo”.

