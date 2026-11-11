Retiraron un árbol con riesgo de caída en la esquina de Colombo y Roca
Se trataba de un fresno de gran porte que presentaba un avanzado deterioro en su base y raíces. El ejemplar tenía una inclinación repentina que amenazaba con provocar su caída sobre la calzada.
Un árbol de gran porte fue retirado de la vía pública en la intersección de Colombo y Roca, luego de que presentara una inclinación repentina que generaba riesgo de caída sobre la calzada.
El ejemplar, un fresno que se encontraba seco, evidenciaba un avanzado deterioro en su base y en el sistema de raíces, lo que había comprometido su estabilidad.
Ante el peligro que representaba para peatones, conductores y vehículos, personal del área de Espacios Verdes realizó un operativo de emergencia para retirar el árbol y evitar posibles accidentes.
Los trabajos se extendieron durante varias horas e incluyeron el corte del tronco y el retiro de las ramas y los restos del ejemplar. Para las tareas se utilizaron motosierras, maquinaria y equipamiento del área municipal.
Según se informó oficialmente, la intervención permitió eliminar el riesgo sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.