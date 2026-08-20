Personal de la Dirección de Espacios Verdes y de Prefectura Naval Argentina llevaron adelante un operativo conjunto para retirar un ejemplar de sauce que cayó sobre el barranco del río Gualeguaychú, derribado por la crecida y el viento.

La tarea se suma a una serie de intervenciones que la Dirección debió afrontar durante la semana a raíz del temporal que golpeó a la ciudad.

Prefectura trasladó en moto acuática a los trabajadores municipales hasta el lugar y colaboró en las tareas de retiro; también se utilizó una embarcación para juntar las ramas de descarte y trasladar los restos del ejemplar caído.

Otras intervenciones de la semana

El martes, a primera hora, personal de la Dirección actuó en la Plaza San Martín después de que la copa de un pino se quebrara y cayera sobre las veredas internas del espacio público, a causa de los fuertes vientos registrados durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

Del total de la forestación de la plaza, ese fue el único ejemplar que sufrió las consecuencias del temporal.

También se realizó una poda de desmonte en el Barrio 338, donde había un árbol en riesgo de caída sobre peatones y viviendas linderas, y se aprovechó el traslado de recursos humanos y materiales hacia la zona oeste para ejecutar una poda preventiva en calle Gervasio Méndez.