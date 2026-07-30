Personal del equipo de Áreas Naturales Protegidas Municipales detectó y retiró una trampera para aves silvestres en el Parque Florístico, en el marco de las tareas habituales de inspección y control que se despliegan en el sector.

El dispositivo se encontraba colgado en la copa de un árbol dentro del perímetro de la reserva natural. Al momento de la intervención, no se registraron personas en las inmediaciones ni la presencia de ejemplares utilizados como señuelo, por lo que se procedió al retiro preventivo del elemento en aplicación de la Ley Provincial N.º 4.841 de Conservación de la Fauna y la ordenanza 12.939/24 que, en su artículo 7, establece que “queda prohibido en las Reservas Naturales Municipales la pesca, la caza, la recolección de flora, fauna o cualquier objeto de interés científico, a menos que sea expresamente autorizado con fin de investigación por la Autoridad de Aplicación”. El artefacto quedó formalmente a resguardo de la autoridad competente para el inicio de las actuaciones administrativas de rigor.

Estas intervenciones integran los patrullajes de monitoreo y fiscalización que se llevan a cabo de forma permanente en los predios protegidos de la ciudad, con la premisa de prevenir acciones que alteren la biodiversidad y velar por el patrimonio ambiental local.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria remarcaron que la caza, trampeo y comercialización de aves autóctonas constituye una infracción a la normativa ambiental. Estas prácticas inciden de forma directa sobre las poblaciones de fauna local y desequilibran las funciones ecológicas del monte, donde las aves cumplen un rol fundamental en la polinización, dispersión de semillas y regulación biológica de insectos.

Instaron a la ciudadanía a colaborar activamente con el cuidado de los espacios públicos naturales. En caso de divisar jaulas, tramperas o redes dentro de las reservas o en la vía pública, solicitaron no intervenir directamente y dar aviso inmediato a las dependencias municipales para articular la respuesta correspondiente.