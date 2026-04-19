En los últimos años, los retos virales que circulan en TikTok se convirtieron en una de las principales preocupaciones de familias y especialistas. Si bien muchos de estos desafíos son recreativos y creativos, otros pueden implicar riesgos físicos, exposición a situaciones peligrosas o presión social entre pares.

La dinámica de la plataforma, basada en la viralización rápida de contenidos, favorece que ciertos retos se multipliquen en cuestión de horas. En ese contexto, chicos y adolescentes pueden sentirse impulsados a participar para ganar visibilidad o pertenecer a un grupo, sin dimensionar las posibles consecuencias.

Qué hacer para supervisar a los menores en Tiktok

Especialistas en crianza y tecnología coinciden en que la clave no es prohibir, sino acompañar. El primer paso es generar un espacio de diálogo abierto, donde los chicos puedan contar qué consumen en redes y qué tendencias les llaman la atención. Escuchar sin juzgar permite detectar a tiempo si están expuestos a contenidos riesgosos.

Otra herramienta fundamental es la supervisión activa. Esto no implica invadir la privacidad, sino conocer cómo funciona la plataforma, revisar configuraciones de seguridad y, en algunos casos, compartir momentos de uso. TikTok, por ejemplo, ofrece opciones como el “emparejamiento familiar”, que permite a los adultos establecer límites de tiempo, restringir contenidos y controlar interacciones.

También es importante trabajar en el pensamiento crítico. Enseñar a cuestionar lo que ven, preguntarse si un reto es seguro, quién lo propone y con qué intención, ayuda a que los chicos tomen decisiones más conscientes. En muchos casos, los desafíos más peligrosos están diseñados para llamar la atención sin mostrar sus consecuencias reales.

Cuidados en el entorno digital

Además, establecer reglas claras de uso puede marcar una diferencia. Definir horarios, espacios comunes para navegar y criterios sobre qué compartir son medidas que reducen la exposición a situaciones riesgosas. A esto se suma la necesidad de dar el ejemplo: el comportamiento digital de los adultos también influye en cómo los chicos se relacionan con la tecnología.

En casos donde se detecta la participación en retos peligrosos o cambios de conducta asociados al uso de redes, puede ser necesario consultar con profesionales. La intervención temprana es clave para evitar consecuencias mayores, publicó La Voz.

En un entorno digital en constante cambio, el desafío no es alejar a los chicos de las redes, sino enseñarles a habitarlas de manera segura. La combinación de diálogo, supervisión y educación digital aparece hoy como la mejor herramienta para enfrentar los riesgos de la viralidad.