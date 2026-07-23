Un cúmulo de respuestas oficiales entregadas por la Anses a Análisis permitió reconstruir -con cifras propias del organismo- el estado de la seguridad social en Entre Ríos a mitad de 2026.

El expediente expone al menos tres fenómenos que conviven en la provincia: una dotación de personal reducida y concentrada en pocas oficinas, un represamiento judicial de miles de causas previsionales sin sentencia firme, y una caída pronunciada en la cobertura de programas de empleo joven mientras los haberes muestran subas nominales que, medidas contra la inflación acumulada, resultan bastante más modestas de lo que aparentan.

La Dirección General de Prestaciones Descentralizadas del PAMI informó que, al 23 de junio de 2026, ANSES contaba con 135 agentes distribuidos en trece dependencias de Entre Ríos.

Casi dos tercios de esa dotación se concentran en apenas cuatro oficinas: Paraná (30), Paraná II (15), Concordia (24) y Concepción del Uruguay (20), que juntas suman 89 de los 135 agentes. El resto de la provincia se reparte una dotación mínima: Gualeguaychú tiene 19 agentes, Gualeguay 10, y un conjunto de oficinas señaladas como unipersonales o casi unipersonales -Victoria, La Paz, Chajarí y Villaguay, con entre 3 y 4 agentes cada una, y San Salvador, Federal y San José de Feliciano, con un solo agente cada una.

Oficina ANSES Agentes

Paraná 30

Paraná II 15

Concordia 24

Concepción del Uruguay 20

Gualeguaychú 19

Gualeguay 10

Victoria (D) 4

La Paz (D) 4

Chajarí (D) 3

Villaguay (D) 3

San Salvador (D) 1

Federal (D) 1

San José de Feliciano 1

TOTAL 135

La Oficina Concordia II dejó de estar operativa desde octubre de 2024, y que su personal fue reabsorbido por la Oficina Concordia, de modo que los vecinos de esa dependencia continúan siendo atendidos allí. El caso se suma a un patrón que este medio ya relevó en otros organismos nacionales con delegaciones en Entre Ríos -como el cierre de la delegación de Enacom- y que muestra un proceso de achicamiento de la presencia territorial del Estado nacional en la provincia, silencioso y sin anuncios públicos, que solo emerge cuando se lo pregunta por la vía formal del acceso a la información.

Se registran 8.046 juicios previsionales sin sentencia firme

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Anses informó que la cantidad de juicios de reajuste de haberes y de causas en materia previsional sin sentencia firme, correspondientes a beneficiarios con domicilio en Entre Ríos, asciende a 8.046. La cifra da cuenta de un represamiento judicial de una magnitud considerable para una provincia del tamaño de Entre Ríos, y confirma una litigiosidad previsional sostenida, en la que miles de jubilados y pensionados entrerrianos permanecen a la espera de que la Justicia resuelva reclamos por el cálculo de sus haberes, sin que el organismo previsional haya precisado plazos ni un cronograma de resolución.

En tanto, la Dirección de Estudios de la Seguridad Social remitió una serie estadística que compara diciembre de 2023, diciembre de 2024, diciembre de 2025 y junio de 2026 para el conjunto de prestaciones que administra Anses, aunque aclaró que no dispone de apertura de altas a nivel provincial y remitió a los informes trimestrales que la propia Anses publica en su sitio web para profundizar el dato.

El deterioro más marcado se observa en “Progresar”, el programa de becas para jóvenes: los beneficios liquidados en Entre Ríos cayeron de 57.756 en diciembre de 2023 a 11.996 en junio de 2026, una contracción del 79,2 por ciento en dos años y medio. Es la caída más pronunciada de toda la serie remitida por el organismo y confirma, con datos oficiales, el vaciamiento de un programa que había sido diseñado para sostener la escolaridad y la formación de jóvenes en un contexto de vulnerabilidad económica.

La prestación por desempleo, en cambio, muestra un comportamiento más errático: pasó de 1.861 beneficios en diciembre de 2023 a un pico de 2.915 en diciembre de 2024 -el momento de mayor impacto de la recesión y los despidos del primer año de la gestión de Javier Milei-, para luego retroceder a 2.346 en diciembre de 2025 y a 2.302 en junio de 2026. En el balance de todo el período, el número de beneficiarios de esta prestación en Entre Ríos creció un 23,7 por ciento, aunque ya lejos del pico registrado a fines de 2024.

Las Asignaciones Familiares para trabajadores activos (SUAF) cayeron un 20,6 por ciento en la provincia, de 129.151 beneficios en diciembre de 2023 a 102.542 en junio de 2026, en línea con la pérdida de puestos de trabajo registrados que también documentan otras estadísticas oficiales. Las prestaciones no contributivas por vejez bajaron un 9,2 por ciento y las de invalidez un 7,2 por ciento, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones y pensiones del régimen SIPA se mantuvieron relativamente estables, con variaciones menores al 5 por ciento en cualquier sentido.

En cuanto a los haberes, el organismo informó que el haber medio por beneficiario en Entre Ríos pasó de 143.507 pesos en diciembre de 2023 a 547.774 pesos en junio de 2026, un incremento nominal del 281,7 por ciento, mientras que el haber mínimo subió de 105.713 a 393.174 pesos, un 271,9 por ciento. Se trata de subas nominales que, a primera vista, podrían leerse como una recomposición significativa. Sin embargo, medidas contra la inflación acumulada en el mismo período -que, según la calculadora de inflación elaborada en base al índice de precios del Indec, rondó el 290 por ciento entre diciembre de 2023 y comienzos de 2026- ambos incrementos quedan apenas por debajo del ritmo de aumento de precios, lo que sugiere que el poder adquisitivo real de los haberes previsionales en la provincia se mantuvo prácticamente estancado, o incluso retrocedió levemente, durante el período relevado, pese a la mejora nominal.

Cabe aclarar que las cifras de erogaciones y de haberes surgen de la información remitida por la propia Anses y que la comparación contra la inflación acumulada es una referencia de contexto elaborada a partir de fuentes públicas, no un cálculo oficial del organismo.

Fuente: Análisis

