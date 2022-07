El Consejo General de Educación (CGE) dispuso que un docente con nueve horas cátedra en la Escuela Normal Superior Ramón Cruz Moreno y rector en la Escuela Secundaria N° 2, de Feliciano, sea reubicado y no tenga contacto con alumnos luego de una denuncia por el presunto delito de abuso sexual contra la hija de su pareja.



El caso se destapó luego de que el 4 de mayo último una alumna de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Juan Domingo Perón revelara en una clase de Formación Ética y Ciudadana que era víctima de abuso sexual. “La profesora de esta asignatura relata que la menor contó delante de sus compañeros y frente a ella que fue abusada por el marido de su mamá”, según detalla la resolución N°2.355, del 24 de junio pasado.

La resolución de Educación destaca que desde la Dirección Departamental de Escuelas de Feliciano se reenvió Oficio N° 413 de la Unidad Fiscal “mediante el cual informa la denuncia contra el ciudadano Néstor Daniel Morales, investigándose la comisión de delito de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal de la niña y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente”, publica Entre Ríos Ahora.



En función de esa situación, el CGE dispuso la “reubicación transitoria con goce de haberes” del docente denunciado, poniéndolo a cumplir funciones “en otro ámbito que se considere conveniente para su desempeño y no implique contacto con alumnos y menores de edad”.

Los hechos

Una adolescente de 15 años contó en clases que la pareja de su madre la abusó.



La víctima vivía con su madre y casi no tenía contacto con su padre, pero un día a sus 15 años, lo contactó a su padre y le preguntó su podía mudarse con él ya que no quería vivir más en su casa materna. Según le habría contado la joven a su padre, y lo que repitió ante funcionarios del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf): que no estaba a gusto en casa de su madre, ni con la pareja de su madre, que soportaba maltrato. Además, detalló lo que había sido su vida desde que su madre se había puesto en pareja y habló de los abusos que sufrió.



El padre de la joven, tras enterase todo lo que sufrió y hija fue a Tribunales e hizo la denuncia. El fiscal Ricardo Temporetti, de la Unidad Fiscal de Feliciano, tomó el caso.



La intervención de la escuela

Un día la joven estaba en la Escuela Técnica N° 1 Juan Domingo Perón y en una clase de Formación Ética y Ciudadana donde hablaban de educación sexual integral contó que en su casa, en casa de su madre, era abusada. La profesora la escuchó y puso al corriente al rector.

El papá de la joven informó que en la escuela las autoridades dijeron que no querían problemas, y que mejor dejar todo así nomás.

El papá fue a la Justicia y denunció lo que su hija le contó: que la pareja de su mamá, que es supervisora de escuelas, un profesor de francés, la abusaba. “Es el único involucrado, aunque sé que mi exmujer estaba al tanto de lo que le pasaba a mi hija”, dice el padre. El fiscal Temporetti confirmó esa información. ” La denuncia la hizo el papá de la chica. No vino por parte de la escuela, sino que fue el padre”. El viernes 10 de junio la joven viajó con su papá 90 kilómetros para someterse al dispositivo de Cámara Gesell. De San José de Feliciano a La Paz.