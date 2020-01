El encuentro se do en el marco de una apertura de ambas partes, en las cuales el privado comenzó un trabajo para potenciar sus tradicionales atractivos y emprendió una plan de renovación para atraer no sólo al turista de afuera sino también volver a tener al vecino de Gualeguaychú disfrutando de las playas y sus instalaciones.

Además de la presidenta del CMT, Lucrecia Castro, en representación del balneario estuvieron Óscar Bou, administrador de Ñandubaysal; Roberto Benítez, gerente del complejo; y Agustín Barrere, concesionario de las instalaciones del lugar, entre ellas el parador Scorpio.

reunion en scorpio.JPG

Debido a la cantidad de visitantes que tiene el balneario, la titular del CMT dispuso que se instale un puesto de información turística en Ñandubaysal, en el cual personal de la oficina de turismo aconsejarán a los visitantes de otros puntos del país y el exterior no sólo sobre las actividades que se realizan dentro del complejo sino sobre todos los atractivos y eventos que tengan lugar en la ciudad.

“Es importantísimo que dejemos de decir que en Gualeguaychú no hay nada para hacer porque no es cierto. La ciudad tiene un abanico enorme de ofertas turísticas, culturales, gastronómicas y de esparcimiento. Simplemente hay que conocerlas e incorporarlas al mapa. Por eso, uno de los objetivos de esta gestión es que no sólo el personal capacitado de la oficina de turismo sepa esta información sino todos los particulares y trabajadores que directa o indirectamente tengan contacto con el turismo, desde los remiseros hasta la policía, pasando por los camareros, los comerciantes y los trabajadores hoteleros y gastronómicos”, afirmó Lucrecia Castro tras la reunión, la que calificó como positiva no sólo por el ida y vuelta para comenzar un trabajo en conjunto sino además por los recuerdos que despertó en ella el balneario.

benitez castro bou.jpg

“Ñandubaysal es parte de mi vida: he trabajado muchos años en este lugar y lo estimo mucho, por eso me alegro de que nos hayamos sentado para comenzar un trabajo mancomunado. Por mi parte, felicito a los encargados del complejo la cantidad de actividades complementarias que armaron para este verano, como las presentaciones de Marí Marí, las clases de zumba o los espectáculos y recitales que tendrán lugar en la playa”, reconoció Castro.