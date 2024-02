El presidente Javier Milei tendrá esta semana una agenda con capítulos internacionales, que prevé encuentros con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken; con el canciller francés Stéphane Séjourné y un viaje corto a Washington para participar de un encuentro con referentes de derecha, mientras la mesa chica del Gobierno nacional define una batería de nuevos decretos y proyectos de ley -por temas- que serán enviados al Congreso a partir del 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.



La semana se abrirá el lunes con un encuentro en Casa de Gobierno entre Milei y el canciller francés, quien estará en el país hasta el martes.



Un punto a tratar en ese encuentro son las cuestiones vinculadas al demorado Acuerdo de Asociación que suscribieron en junio de 2019 el Mercado Común del Sur (Mercosur) con la Unión Europea (UE).



Francia reiteró el mes pasado su oposición a firmarlo, debido al rechazo de sus agricultores, que tuvieron el apoyo del presidente Emmanuel Macron, quien consideró que las normas de producción agrícolas de las naciones sudamericanas "no son homogéneas" con las europeas y podría derivar en "una distorsión y una competencia desleal".



Séjourné, quien durante su juventud residió en la Argentina y está en el cargo desde el 11 de enero pasado, también se reunirá con los ministros de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Luis Petri; y la canciller Diana Mondino, informó la Cancillería francesa.



Mondino participará en la semana de la reunión de cancilleres del G20, que se realizará en la Marina da Glória de Rio de Janeiro, informaron a Télam fuentes del Palacio San Martín, encuentro al que también asistirá Séjourné.



La agenda nacional

Por la tarde del lunes, Milei viajará a la ciudad de Corrientes, en una visita acotada, para ser el principal orador de la Conferencia "Una Argentina liberal es posible" por el décimo aniversario del Club de la Libertad, una fundación que tiene en el Consejo Consultivo, entre otros, a los economistas Alberto Benegas Lynch (h) -quien participará a través de un zoom-, Aldo Abram, Roberto Cachanosky y Gustavo Lázzari y al médico y escritor Marcos Aguinis; y en el Consejo Consultivo al diputado nacional y economista Ricardo López Murphy y al también economista Agustín Etchebarne.



La reunión será a las 19 en el Espacio Andes, ubicado en Maipú 3840 de la capital correntina y, por el momento, Milei no prevé reunirse con el gobernador local Gustavo Valdés: "Veremos si quiere tener contacto oficial", dijo el mandatario provincial en las últimas horas, luego de que el vínculo entre Milei y los gobernadores se tensara tras el frustrado tratamiento en el Congreso de la ley Bases.



El que sí se encontrará con gobernadores será el ministro del Interior, Guillermo Francos, que viajará el martes a Salta para los actos por el aniversario de la batalla de esa provincia y tendrá contactos con el mandatario de ese distrito, Gustavo Sáenz, y otros del norte, lo que marcará un punto de distensión en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las provincias.





Milei recibirá en Casa Rosada a Antony Blinken, jefe de la diplomacia de Estados Unidos.





Encuentro con Blinken y viaje a Washington

También durante la semana próxima, Milei recibirá en Casa Rosada a Blinken, quien primero irá a Brasil para participar en Río de la reunión de cancilleres del G20, que se desarrollará entre el miércoles y jueves.



El mandatario argentino y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos se reunirían en principio el viernes para discutir "temas bilaterales y globales, incluido el crecimiento económico sostenible, nuestro compromiso compartido con los derechos humanos y la gobernanza democrática, los minerales críticos y la mejora del comercio y la inversión que beneficia a ambos países", según comunicó el Departamento de Estado del país del norte.



Tras ese encuentro, el jefe de Estado argentino tiene previsto viajar a Washington DC para participar de la Conferencia de la Acción Política Conservadora, el encuentro anual que se desarrollará entre el miércoles y sábado y que reunirá a referentes de la derecha de Estados Unidos.



En el marco de su apretada agenda, Milei iría el viernes y regresaría el sábado, en un vuelo de línea, acompañado de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En Estados Unidos es probable que se sume el designado embajador argentino en ese país Gerardo Werthein, mientras que Patricia Bullrich -también disertante- viajará con anterioridad.



Milei está asignado como uno de los oradores del encuentro, donde también hablarán el exmandatario estadounidense y aspirante a la nominación del Partido Republicano para un segundo mandato, Donald Trump; su exasesor Steve Bannon, el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, principal impulsor del Brexit, la salida de ese país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de 2020.



"Para el Presidente la relación con los Estados Unidos es muy importante", respondió sobre ese encuentro a Télam un funcionario muy cercano a Milei y con despacho en Casa Rosada.





El Gobierno prepara la agenda parlamentaria. Foto: Enrique García Medina



La nueva agenda legislativa

Mientras Milei despliega esa agenda internacional, la mesa chica del Gobierno y sus colaboradores más estrechos seguirán trabajando en un conjunto de nuevas medidas: se trataría de nuevos DNU o simples resoluciones así como proyectos de ley -en este caso por temas- para ser enviados a partir del 1 de marzo al Congreso, luego de que el Presidente inaugure ese día las sesiones ordinarias y dé un mensaje ante la Asamblea Legislativa.



Entre las normas, estaría un nuevo DNU para efectivizar la eliminación de los fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones, que fue anunciado esta semana, con el objetivo de avanzar "contra todas las cajas de la política".



El anuncio fue realizado el viernes por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno e, inmediatamente, fue confirmado por el propio presidente Javier Milei en una entrevista a Radio Rivadavia.



En cuanto a las iniciativas que irían al Congreso, el presidente del bloque de diputados de la Libertad Avanza, Oscar Zago, no descartó -en una entrevista con Télam- que el contenido de la frustrada Ley "Bases" se pueda dividir en varios capítulos para favorecer su aprobación.



"Esos proyectos se tienen que tratar, especialmente la reforma laboral, porque las empresas no pueden contratar, no pueden despedir", esbozó alguien del círculo cercano a Milei con representación parlamentaria, con la posibilidad de que algunos temas puedan salir por otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), decretos simples o decisiones administrativas.



"No nos convocó para la estrategia, pero se harán los cambios si avanza la alianza con el PRO y con la UCR", señaló la fuente.



Otro funcionario con despacho en la Casa de Gobierno expuso la idea de comenzar a trabajar en el Congreso con "la parte de la ley que expone más a la política".



Mientras el Gobierno busca un reemplazante de Osvaldo Giordano en la Anses, "un técnico en materia previsional, no político ni vinculado a algún partido", confiaron en Balcarce 50, este fin de semana Milei permanecerá en la residencia de Olivos.



"Por lo general utiliza el fin de semana para descansar, especialmente los sábados, una costumbre de por lo menos hace 10 años, desde que lo conozco", contó a esta agencia un allegado al mandatario también con oficina en Casa de Gobierno, mientras que los domingos "se comunica con todo su equipo por WhatsApp".



(Fuente: Télam)