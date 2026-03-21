El 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicó en X el tuit que promocionaba el token cripto $LIBRA. Siete minutos antes había recibido una llamada del trader Mauricio Novelli. Siete minutos después volvieron a hablar. En las horas que siguieron, mientras el valor del token se desplomaba y miles de inversores perdían su capital, el teléfono de Novelli no dejó de sonar. Del otro lado de la línea estaban el presidente, su hermana Karina, y el asesor Santiago Caputo.

Un equipo de investigación conformado por Franco Mizrahi, Ari Lijalad, Nicolás Lantos y Sebastián Premici buceó en 20 gigas de información hasta determinar que lo que se presentó como un tuit impulsivo de un jefe de Estado entusiasta con las criptomonedas era, en realidad, el eslabón final de una operación diseñada con meses de anticipación y un precio pactado: cinco millones de dólares.

Durante más de un año, la causa judicial avanzó con llamativa lentitud. El fiscal Eduardo Taiano demoró casi doce meses en poner a disposición de las partes el resultado del análisis de los dispositivos secuestrados a Novelli y a su socio Sergio Morales. Cuando el peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) finalmente fue accesible, su contenido resultó revelador.

Entre los archivos recuperados figura un documento de texto creado el 11 de febrero de 2025, exactamente tres días antes del tuit presidencial. El texto establece el acuerdo económico entre el entorno de Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y creador del token, y los intermediarios locales, con referencia explícita al rol de Milei.

“Hola amigos. Este es el acuerdo final discutido con H. $1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5 M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis / Kelsier / la familia Davis.$2 M token o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei, y revisión con Javier y Karina”.

La cifra total, cinco millones de dólares, coincide punto a punto con la que el empresario Diógenes Casares había mencionado públicamente apenas estalló el escándalo, señalando que, según sus fuentes, esa era la cifra pagada a un funcionario de alto rango del Gobierno. Casares nunca fue convocado como testigo en la causa.

Pagos mensuales a Milei

La figura de Novelli no es nueva en el entorno Milei. Los registros de WhatsApp recuperados de su teléfono muestran que el vínculo data al menos de agosto de 2021, cuando ambos intercambiaban mensajes con los apodos "Mau" y "Javiiii". Pero la dimensión económica de esa relación tiene implicancias constitucionales que van más allá del caso $LIBRA.

El peritaje revela que Novelli le abonaba a Milei un pago mensual de 2.000 dólares cuando el economista era diputado nacional. En un mensaje de audio del 3 de julio de 2023, el trader se lo explica a una administrativa de su empresa N&W sin mayores rodeos: “A los influencers les pagamos todos los meses, son sueldos. Lo de Milei de USDT es todos los meses, es sueldo”.

Si ese flujo de pagos continuó una vez que Milei llegó a la presidencia, el artículo 92 de la Constitución Nacional establece que el presidente y el vicepresidente "no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna" durante el período de sus nombramientos. En el peritaje hay referencias explícitas a al menos dos pagos realizados en 2024, ya con Milei en la Casa Rosada.

Las llamadas durante la noche del tuit

La secuencia de llamadas del 14 de febrero traza con precisión el mapa de la cadena de mando ante la crisis. Milei tuiteó a las 19.01. Novelli lo había llamado seis minutos antes, desde los Estados Unidos, todo indica que cerca de Davis, y volvieron a hablar dos veces más en los minutos inmediatamente siguientes al posteo. A las 22.25, con el token ya en caída libre, el presidente llamó a Novelli y hablaron casi cinco minutos.

A las 23.37 ingresó en el circuito Santiago Caputo. El asesor presidencial y el trader intercambiaron al menos cuatro llamadas en menos de una hora, intercaladas con contactos hacia Julian Peh, de Kip Protocol. En la madrugada, Kip Protocol emitió un comunicado desvinculando al presidente. Dos minutos después, Milei publicó que no tenía "vinculación alguna" con el proyecto. Un minuto más tarde Novelli intentó llamar a Caputo sin éxito.

Otros negocios

La causa judicial reveló que $LIBRA no era el único negocio que Novelli le acercaba a los Milei a través de su acceso a la Casa Rosada.

Empresarios europeos le propusieron a Novelli, para llevar a Karina Milei, dos negocios concretos: la emisión de una moneda de oro con la cara de Javier Milei y una línea de merchandising oficial que incluía remeras, motosierras de colección, valijas y bebidas.

Karina Milei recibió a los promotores de este negocio en Casa Rosada al menos en dos oportunidades: el 5 de abril de 2024 y el 1 de noviembre de 2024. Esta segunda fecha coincide exactamente con el día en que Novelli anotó en su celular el mensaje "Pago Javier Kari" y con la fecha de emisión de las declaraciones juradas presidenciales que muestran la aparición de 65.000 dólares no declarados al inicio del período.