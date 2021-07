Aunque sus abogados le ponen impedimentos judiciales burocráticos, estudia Psicología, escribe poemas, dibuja, lee libros de mitología griega, esotéricos y de ficción. El último que leyó es sobre el Imperio Romano, una historia que le fascina, reveló el portal Infobae este sábado.

Sostienen que hay una nueva Nahir, que ella se siente distinta. Más aliviada. “Con lo que me pasaba estaba triste. Me podría haber pasado algo feo”, dijo en 2018.

"Está claro que la prisión cambió el curso de su vida. Si no hubiese matado, su futuro, o lo que proyectaba, era terminar la carrera de Derecho Penal y viajar a Estados Unidos. Le gusta hablar y leer en inglés. Cuando habla con su padre lo hace en ese idioma", aseveró el periodista Rodolfo Palacios. “Cuando era chica leí el Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, en la lengua original”, cuenta ella.

nahir galarza.jpg

"En parte, y más allá de que añora la libertad y extraña a su familia y a sus amigas, es como si el crimen hubiese sido para ella una especie de renacimiento. Un bautismo trágico", planteó Palacios, que agregó que "Cuando alguien le recuerda los hechos que la llevaron a la cárcel, Nahir se atormenta. Insiste en que fue un accidente, que el arma la tenía él, y ella se la sacó y se le nubló la mente y se le escaparon dos tiros del arma 9 milímetros que su padre policía, Marcelo Galarza, había dejado arriba de la heladera".

"No se siente asesina. Mantiene lo que declaró en el juicio, que Fernando la maltrataba, le decía depresiva, era celoso, se había obsesionado con ella, que llegó a pegarle y -la noche del asesinato- a apoyarle la pistola en la panza. A una confidente le dijo que en el juicio se calló cosas muy dolorosas que no se animó a decir. Que ni sus padres sabían. Con el tiempo tuvo una charla con ellos y se las contó.", añadió.

La extraña teoría del crimen de su abogada

Su abogada Raquel Hermida Leyenda se sumó a la defensa para aportar su experiencia en casos de violencia de género. Según ella, en el juicio hubo una actitud machista.

La novedad que plantea el periodista, es que "hay algo que ella piensa y que se anima a decir a unos pocos. Surge en un interrogante que plantea: ¿Y si Nahir no disparó el arma?. Con eso apunta a que no se investigó si Marcelo Galarza pudo haber sido el autor del crimen. Nahir jamás apoyaría esa teoría. Resulta contradictorio que la familia de la joven tenga una abogada que sospecha de Galarza, pero ella pidió no hablar con él. Y el padre de Nahir lo entendió. 'Lo único que me importa es Nahir. Y que salgan a la luz las falsedades del juicio', le dice a sus íntimos".

"Nahir, a su modo, trata de pelear contra la condena y el encierro. Se muestra fuerte, pero extraña a su familia (a la que no ve por la interrupción de las visitas por la pandemia), añora caminar hasta el río y no piensa en la posibilidad de que podría pasar el resto de su vida entre rejas", escribió Palacios.

AA.jpg

El 3 de julio de 2018, el Tribunal Oral de Gualeguaychú, presidido por el juez Maricio Derudi, la condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.

Finalmente, el periodista afirmó que "el día del veredicto, Nahir iba a ir hasta que sus padres la convencieran de que se quedara en la cárcel. 'Va a ser un circo, van a estar todos los medios y no queremos verte en una situación así', le dijeron. Nahir se enteró del veredicto por radio. Lloró y luego recibió a la visita de su madre Yamina y su padre. Los abrazó unos minutos".

“Siempre voy a llevar el dolor. Me siento mal porque ese día que busco olvidar terminó muriendo una persona joven. Ese peso lo llevaré toda mi vida. Yo hice el duelo que tenía que hacer. Fui juzgada y condenada”, le dijo en su momento Nair a Infobae en la primera entrevista que le concedió a un medio.

