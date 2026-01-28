Un caso de parricidiomantiene en vilo a las autoridades policiales y de Prefectura en la zona de islas del departamento Diamante. Un joven asesinó de un disparo a su padre y arrojó el cuerpo al Río Paraná. Ocurrió la noche de este martes y el autor está prófugo.

La víctima tiene 54 años y el homicida, su hijo, 22. Ambos están domiciliados en San Lorenzo, Santa Fe.

Según las primeras informaciones a las que accedió AHORA, el hecho ocurrió en un puesto o ranchada donde convivían tres personas, y desencadenó una intensa búsqueda que, hasta esta mañana de este miércoles, no había arrojado resultados positivos.

De acuerdo a los testimonios preliminares, el incidente se produjo en la costa, en un puesto habitado por dos hombres mayores y el hijo de uno de ellos. La tragedia se desató a raíz de una discusión familiar: el hijo intentaba salir con una embarcación que presentaba fallas mecánicas y no arrancaba.

En medio del altercado, el padre del joven subió al “castillete” de la embarcación. Fue en ese momento cuando el hijo habría efectuado un disparo con una escopeta, impactando en su padre.

El impacto del disparo provocó que la víctima cayera inmediatamente al agua. Según lo informado, la fuerza de la corriente arrastró el cuerpo rápidamente, por lo que se desconoce la ubicación del muerto.

Tras el ataque, y al no lograr encender el motor de la lancha para huir por agua, el agresor abandonó la escopeta y se internó en la espesura de la isla, dándose a la fuga a pie.

En la ranchada se encontraba un tercer hombre, un puestero compañero de la víctima. Al presenciar el violento desenlace, el hombre se alejó por seguridad y logró contactar a su empleador para ponerlo en conocimiento de la situación. Fue el empleador quien finalmente dio aviso a las autoridades.

Hasta la mañana de este miércoles, el operativo de búsqueda continúa activo. Las fuerzas de seguridad rastrillan el río para dar con el cuerpo de la víctima y realizan un operativo cerrojo en la isla para localizar al hijo, cuyo paradero es desconocido.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 463, en un lugar conocido como Puesto 3. Fuentes de la investigación revelaron el lugar exacto de lo ocurrido.