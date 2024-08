Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, fue nuevamente denunciado ante la Justicia por el delito de abuso sexual en las últimas horas. El denunciante, quien busca resguardar su identidad, asegura que fue víctima del conductor en 2008, mientras se encontraba viviendo en Paraná. Al momento del abuso, el segundo denunciante tenía 19 años. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 59 y la investigación, a cargo de la Fiscalía N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el texto al que accedió este medio, la persona denunciante asegura que seis años atrás fue “víctima de abuso sexual por parte de Alejandro Wiebe”; lo cual, según señala, “llevó años en comprender lo que me había sucedido, años en entender que había sido un abuso sexual, años procesar el daño psicológico“. Según relata, se encontraba habitando en la casa de su abuela, en la ciudad de Paraná, donde estudiaba piano y esperaba que su carrera “despegara”. Por esta razón, se contactaba de forma constante con periodistas, diarios, revistas y conductores.

“Tenía una carrera sólida, internacional y presentaba grandes cualidades musicales. Quería darme a conocer, para poder realizar una gira de conciertos de música clásica, lo que era mi pasión. Eso me llevo entre otras personas, a contactar a Alejandro Wiebe, por la red social Facebook“, manifiesta el denunciante. De todas maneras, 16 años más tarde, asegura que no tiene acceso a la cuenta “porque no recuerdo la contraseña y porque cuando quiero ingresar, me solicita verificar mi identidad mediante la validación de un número de teléfono que tampoco poseo y/o de un correo electrónico del cual tampoco tengo posibilidad de acceder”, añade.

A la hora de relatar los hechos, según corroboró El Destape, la segunda presunta víctima contó que Marley lo invitó a su casa de Buenos Aires -mismo modus operandi acusación de Adrián Molina, que lo denunció por el delito de ‘corrupción de menores’- luego de varias charlas por redes sociales y el joven viajó hacia la capital entre otoño o invierno del 2008 (dice no recordar bien, ya que el hecho ocurrió hace 16 años, pero sí señala que “hacía frío y oscurecía temprano”, razón por la cual puede ubicar los hechos en tiempo y espacio.

El conductor se acercó hasta Aeroparque con su auto, “creo que era un Audi o un BMW, con vidrios polarizados” —apunta— y se dirigen a un barrio cerrado en Don Torcuato. “Estaba súper nervioso, fuimos hablando de temas vagos. No recuerdo exactamente de lo que hablamos, en términos reales”, indicó. Al llegar al domicilio, el hombre hace una detallada descripción del ingreso, el living y de cómo estaba compuesto. “Empezamos a hablar, estaba muy nervioso, no sé si por la impresión de estar adelante de él, una persona tan importante o porque tenía la sensación de que algo no estaba bien, quizás ambas”, apuntó.

Allí, ocurrió el abuso: manoseos, masturbación y además, lo obligó a realizarle sexo oral. “No me sentía cómodo, pero insistía (…). Recuerdo que me sentía súper incómodo y demasiado nervioso, no podía hablar. Yo no sentía absolutamente nada, no estaba excitado, solo quería que esa situación terminara”. Y añadió: “Los recuerdos de esta situación son borrosos o vagos, me cuesta recordar con detalle lo que pasó (…). Desconozco cuánto tiempo pasé en su casa, pero no tiene que haber sido más de dos horas… Las dos horas más eternas que viví“.

Posteriormente, según describe en la denuncia, lo llevó a la casa de una tía que vivía en Capital Federal en ese momento. “El viaje fue prácticamente sin hablar, me bajé del auto y se fue (…). Entré y lo primero que hice fue bañarme, pasé mucho tiempo bajo del agua. Me sentía sucio, sentía asco, me sentía mal conmigo mismo”, manifestó. No volvió a tener contacto con Marley ni pudo volver a escribirle, a pesar de haberlo intentado. “He querido insultarlo, preguntarle por qué, pero no pude”, concluyó.

Si bien sabe que la causa está prescripta por lo dispuesto en el Código Penal, el denunciante quiere utilizar su derecho a denunciar, “alzar mi voz y rogar que esto no vuelva a suceder nunca más”. Por ello, se comunicó con el abogado de Molina –Martín Apolo- para conseguir ayuda legal. “Solicito la realización del proceso a efectos de determinar la verdad de lo que me ha sucedido y me damnifica“, sentenció ante el pedido de Juicio Por la Verdad.