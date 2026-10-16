Revelan el nombre de la mujer asesinada en una iglesia de Entre Ríos: fue por una “lucha espiritual”
Mariana Almeida, vecina del barrio Unión de Concepción del Uruguay, fue identificada como la mujer hallada sin vida en una iglesia evangélica en construcción, ubicada en la esquina de Ituzaingó y Ana Urquiza de Victorica. La Policía investiga las circunstancias de su muerte y una presunta agresión con un palo.
Según la información policial, la intervención comenzó cuando un hombre de 53 años se presentó espontáneamente en una dependencia y avisó que había una persona fallecida en el templo. A partir de ese aviso, los efectivos acudieron al lugar.
Allí entrevistaron a una mujer de 56 años, quien relató que había concurrido junto a otra de 55 para cumplir con los turnos de permanencia en la iglesia. Según su declaración, ingresaron al no obtener respuesta y encontraron el cuerpo de Almeida.
La testigo también manifestó que su acompañante le habría dicho que mantenía una supuesta “lucha espiritual” con la víctima y que la habría agredido con un palo. Esta versión forma parte de la información que debe esclarecerse en la investigación y no permite, por sí sola, establecer cómo ocurrió la muerte.
El templo donde fue encontrado el cuerpo está en construcción y pertenece a una iglesia con sede en Uncal 722, de acuerdo con los datos aportados a la Policía.
Fuente: Ahora