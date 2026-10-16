Mariana Almeida, vecina del barrio Unión de Concepción del Uruguay, fue identificada como la mujer hallada sin vida en una iglesia evangélica en construcción, ubicada en la esquina de Ituzaingó y Ana Urquiza de Victorica. La Policía investiga las circunstancias de su muerte y una presunta agresión con un palo.

Según la información policial, la intervención comenzó cuando un hombre de 53 años se presentó espontáneamente en una dependencia y avisó que había una persona fallecida en el templo. A partir de ese aviso, los efectivos acudieron al lugar.

Allí entrevistaron a una mujer de 56 años, quien relató que había concurrido junto a otra de 55 para cumplir con los turnos de permanencia en la iglesia. Según su declaración, ingresaron al no obtener respuesta y encontraron el cuerpo de Almeida.

La testigo también manifestó que su acompañante le habría dicho que mantenía una supuesta “lucha espiritual” con la víctima y que la habría agredido con un palo. Esta versión forma parte de la información que debe esclarecerse en la investigación y no permite, por sí sola, establecer cómo ocurrió la muerte.

El templo donde fue encontrado el cuerpo está en construcción y pertenece a una iglesia con sede en Uncal 722, de acuerdo con los datos aportados a la Policía.

Fuente: Ahora