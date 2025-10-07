La Policía de Entre Ríos mostró imágenes del sitio en que se halló el cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de Gobernador Mansilla, departamento Tala, que fue encontrada sin vida este martes dentro de un aljibe en un camino vecinal. Estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, viajaron desde Paraná para presenciar los trabajos y recorrieron el lugar en el que encontraron a la joven de 22 años. Se trata de un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta 12.

Según indicaron fuentes policiales, hay indicios que podrían direccionar la investigación a un caso de femidicio. Uno de ellos es el lugar del hallazgo: su cuerpo estaba en un aljibe, a aproximadamente 10 metros de profundidad.

Además, hay una persona detenida, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años, que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía.

Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar mayores detalles. Se presume que hubo una comunicación con Daiana, aunque todavía se espera el resultado de los peritajes para confirmar esta hipótesis.

Las cámaras de seguridad, un factor clave

De acuerdo a la Policía, la ciudad cuenta con una importante cantidad de dispositivos de filmación en la vía pública y, además, los vecinos y comerciantes colaboraron de manera ejemplar al entregar las grabaciones de sus domicilios particulares.

Con esta información, se pudo establecer el recorrido del auto de Daiana desde el momento en que salió de su casa.

“Estamos esperando las pericias de los celulares y la camioneta”

El allanamiento del domingo 5 de octubre, que finalizó con la detención de un hombre de 55 años por “Resistencia a la autoridad”, permitió secuestrar tres celulares y una camioneta Toyota Hilux.

Se trata de los dispositivos del detenido, su pareja y el hijo de ambos, los tres ocupantes de la casa.



