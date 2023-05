Fátima Flórez y Norberto Marcos se separaron luego de 22 años de casados y por estas horas se revelaron las causas que provocaron la ruptura.

El marido de Fátima, además, era su representante, situación que evidentemente complicó todavía más la relación de la pareja.

El periodista Juan Etchegoyen contó el detonante que desató la ruptura amorosa entre la imitadora y su productor de toda la vida.

“Sé que ha salido en los últimos días que había una tercera en discordia en el final de la relación de Fátima y Norberto pero no es lo que me consta a mí, a mí lo que me dicen es que el problema fue, es y será, hasta que ellos decidan, el dinero”, afirmó Etchegoyen.

“Acá tenemos a una pareja de 22 años que tiene a una mujer que al lado de Norberto ganó menos dinero que el que podría ganar. Cuando vos trabajas con tu pareja pueden pasar estas cosas, se termina confundiendo todo y acá me dicen que después de 22 años, Fátima sentiría que tendría que tener más dinero, y ya no se sentía cuidada con la cantidad de problemas que han surgido en el último tiempo”, agregó Etchegoyen.

“Ha sido el peor verano de Fátima el que le pasó por la cantidad de inconvenientes que tuvo y las peleas mediáticas contra diferentes divas, a esto se le suma el conflicto serio con la Metro Goldwin Mayer, me hablaban a mí de discusiones todos los días, no es de un día para el otro este final”, explicó el periodista.

“Por otro lado me decían que por lo menos tiene cuatro productores que la han llamado, Fátima es negocio seguro, es muy talentosa y quién la produzca va a ganar mucho dinero, la decisión de la separación la tomó ella y Norberto quería reconciliarse, es día a día esto, hoy Fátima está indignada con Norberto y eso es imposible”, concluyó Etchegoyen.