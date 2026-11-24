El papa Francisco tuvo visiones del Diablo y el Infierno durante una profunda crisis espiritual de dos años que comenzó en 2021, en la que tuvo dificultades para ejercer el poder sobre la Iglesia católica, reveló una nueva colección de sus diarios privados publicada este martes. En sus anotaciones, el pontífice también describió encuentros sobrenaturales y sus temores frente a la tentación de manipular a otras personas.

El libro, titulado "El diario privado del Papa Francisco", fue recopilado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien estuvo a cargo de la oficina doctrinal del Vaticano desde 2023. La publicación reúne escritos de Jorge Mario Bergoglio durante más de tres décadas, desde su etapa como obispo auxiliar de Buenos Aires hasta sus últimos años como pontífice.

Las anotaciones, realizadas en una agenda de planificación de tapa negra, comienzan en diciembre de 1992 y se extienden hasta el 18 de agosto de 2024. En sus páginas, Francisco dejó registro de experiencias religiosas, preocupaciones personales, autocríticas y reflexiones sobre el ejercicio del poder.

Las tres ocasiones en las que Francisco creyó ver al Diablo

Uno de los pasajes más impactantes del libro corresponde a los relatos en los que Francisco aseguró haber visto al demonio en tres oportunidades a lo largo de su vida. Dos de esas experiencias habrían ocurrido cuando era arzobispo de Buenos Aires y la tercera durante su papado, en una reunión con funcionarios del Vaticano.

Francisco estuvo al frente de la Iglesia Católica durante 12 años, hasta su muerte en abril de 2025. Reuters

En una anotación del 24 de enero de 2021, el pontífice recordó uno de esos episodios y describió la intensidad de aquella experiencia: "No puedo olvidar el potente tono ronco de su voz", escribió. Luego agregó: "El Señor me concedió la oportunidad de abandonar aquella reunión, y así me liberó".

En otra anotación, fechada el 7 de junio de 2018, Francisco relató una experiencia que lo aterrorizó: "Anoche vi la entrada al infierno. Me asomé un poco y me aterrorizó", escribió. Según contó, ante aquella visión recurrió al rosario como protección y encontró en la oración una forma de resguardarse: "Tomé el rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda", concluyó.

Los diarios también incluyen una referencia a una experiencia anterior, cuando creyó distinguir al Diablo desde la ventanilla de un automóvil y describió sus ojos como amenazantes y seductores. En otra ocasión, durante una misa en una capilla carmelita, volvió a sentir aquella presencia.

La crisis espiritual y el temor a manipular a otros

Fernández explicó que Francisco atravesó entre 2021 y 2022 uno de los períodos más difíciles de su vida espiritual. El propio pontífice relacionó aquella etapa con las presiones de su cargo, los conflictos internos y las decisiones que debía tomar al frente de la Iglesia.

"Todo se mezclaba con problemas de gobernanza, presión en cuanto a las decisiones que había que tomar, aridez y desolación", escribió en una entrada de diciembre de 2022.

La preocupación por el poder también aparece en sus reflexiones. El argentino manifestó su rechazo a convertirse en alguien que utilizara a las personas según sus propios intereses. En 2023, durante una reunión, otro obispo le preguntó por qué no había reprendido a un funcionario del Vaticano que hablaba mal de él públicamente.

El pontífice aseguró haber tenido tres experiencias en las que creyó ver al Diablo. Imagen: Universidad Católica de La Plata

Según relató Fernández, Francisco respondió que sentía que Dios no quería que se transformara en un titiritero capaz de manipular a los demás según su conveniencia. El cardenal sostuvo que el pontífice reconoció aquella etapa como una de las pruebas más difíciles de su vida y que sentía estar en una lucha permanente contra la seducción demoníaca.

Sus arrepentimientos y las reflexiones sobre otros cardenales

El diario también reconstruye uno de los episodios más controvertidos de su pontificado, la visita a Chile en 2018. Durante aquel viaje, Francisco fue duramente cuestionado por su postura inicial frente a las denuncias de abuso sexual y encubrimiento contra un obispo chileno. Tiempo después, el pontífice pidió disculpas y convocó a los obispos del país a Roma, donde todos presentaron su renuncia.

En una anotación de 2021, Francisco volvió sobre aquel episodio y manifestó su arrepentimiento por lo sucedido: "Devastado por la situación en Chile", escribió. Luego reconoció: "Me costó mucho aceptar lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave".

Fernández también incluyó comentarios del argentino sobre distintos referentes de la Iglesia. Entre ellos aparece Robert Prevost, elegido sucesor de Francisco en mayo de 2025, quien asumió como papa León XIV. El pontífice lo había definido como "un gran pastor, un misionero generoso y un hombre intachable".

Robert Prevost fue elegido sucesor de Francisco en mayo de 2025 y asumió como León XIV.

También destacó al cardenal guineano Robert Sarah, de quien valoró su "sensibilidad espiritual refinada", y al alemán Gerhard Müller, otro de sus críticos, sobre quien afirmó que "parece agresivo, pero es un buen hombre".

El volumen tiene 160 páginas y no reproduce la totalidad de los escritos. Fernández seleccionó fragmentos organizados por temas y agregó comentarios para contextualizarlos. Según explicó, buscó preservar la intimidad de terceros y mostrar una faceta más personal de Bergoglio.

Tras la muerte de Francisco, el 21 de abril de 2025, a los 88 años, el cardenal temió que el material terminara olvidado. Finalmente, obtuvo la autorización de León XIV para publicar los extractos. Se trata de una aparición excepcional, ya que el último papa cuyos diarios se habían difundido después de su fallecimiento fue Juan XXIII, muerto en 1963.