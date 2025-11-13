La China Suárez y La Joaqui pasaron de ser íntimas amigas a ser dos desconocidas, por lo que no tardaron en surgir las versiones de que una traición las habría distanciado.

Aunque ellas desmienten rotundamente que haya habido una pelea, este miércoles, Yanina Latorre aseguró que el motivo de la crisis fue un hombre y expuso los detalles.

“Resulta que La Joaqui tuvo un novio que no trascendió. (...) Ella nunca lo dijo públicamente, pero era el jugador de fútbol colombiano James Rodríguez”, dijo la conductora de SQP (América).

La Joaqui y la China Suárez fueron íntimas pero todo terminó abruptamente. (Foto: Instagram /lajoaqui)

Acto seguido, señaló: “Ellas dos eran muy amigas. Pero cuando La Joaqui terminó el fatito con James, la China automáticamente lo empezó a seguir”.

Sin embargo, Latorre sostuvo que no fue solo algo de redes... “La Joaqui seguía a James y a su chofer. ¿Qué ve las historias del hombre de confianza de James? A la China paseando en el auto con el chofer de James por Colombia”, lanzó.

Ante la sorpresa de todos, la conductora cuestionó: “Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”.

Cabe recordar que en octubre de 2023, la cantante fue vinculada al deportista colombiano. Todo ocurrió después de que, invitada a PH (Telefe), confirmara que tenía una relación con un futbolista que admiraba en su adolescencia.

“A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, un día me contesta una historia”, dijo Joaquinha. Andy Kusnetzoff quiso saber quién era y la reina del RKT contestó: “No quiero decir quién es, todavía me estoy conociendo”.

La tajante respuesta de La Joaqui cuando le preguntaron si la China Suárez rompió los códigos de su amistad

A mediados de octubre, a más de un año del distanciamiento, a La Joaqui le preguntaron si la China Suárez había roto los códigos de su amistad y respondió sin filtros.

“No pasó nada. Uno va cambiando de gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf y, tal vez, nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”, explicó en diálogo con LAM (América).

La Joaqui y la China Suárez. (Foto: Captura TikTok/@soylajoaqui)

Con picardía, el cronista quiso saber: “¿Y qué pasó que a ella no le gustó más el pádel? ¿Qué código rompió como amiga que vos dijiste ‘esto no me gusta’?”.

“Ninguno, ninguno, ninguno. Cada una fluyó para sus lados y sus lugares, pero está la mejor”, cerró lejos de toda polémica.